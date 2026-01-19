UGT denuncia la situación "insostenible" del transporte sanitario programado de Ciudad Real: "Precariedad y exceso de trabajo"

UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha denunciado la situación "insostenible" que atraviesa el servicio de transporte sanitario programado de la provincia de Ciudad Real, marcada por la falta de personal, jornadas que exceden los límites legales y el deficiente estado de las ambulancias.

Según el sindicato, las necesidades actuales del servicio superan con creces la capacidad operativa de la empresa adjudicataria, Digamar Servicios SL, lo que está repercutiendo directamente en las condiciones laborales de la plantilla y en la calidad asistencial que se presta a los pacientes.

De los aproximadamente 500 trabajadores que integran la empresa en la provincia, unos 200 pertenecen al servicio de transporte sanitario programado, uno de los más afectados por esta situación.

UGT advierte de que la escasez de personal obliga a los trabajadores y trabajadoras a realizar jornadas laborales que superan las horas máximas permitidas, con turnos que se solapan y que, en muchos casos, no respetan el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas, tal y como establece la normativa laboral. Esta sobrecarga está teniendo consecuencias directas en la salud de la plantilla.

Mal estado

"La precariedad laboral y el exceso de trabajo están provocando un aumento significativo de las bajas laborales, lo que agrava aún más el problema y pone en riesgo tanto la seguridad de los profesionales como la del servicio que se presta a los pacientes", señalan desde el sindicato.

A esta situación se suma la falta de ambulancias operativas y el mal estado de los vehículos disponibles. UGT denuncia que en varias ocasiones los trabajadores no han podido iniciar su turno por no disponer de una ambulancia asignada, lo que provoca que los servicios se acumulen en los pocos vehículos que permanecen en funcionamiento.

Además, el sindicato alerta del deficiente mantenimiento preventivo, que deriva en averías frecuentes y retrasos en los traslados, con el consiguiente perjuicio para los usuarios del servicio sanitario.

Ante este escenario, UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha insta al Sescam a intervenir de manera inmediata para corregir estas deficiencias y garantizar que la empresa adjudicataria cumpla con los pliegos de condiciones del servicio de transporte sanitario programado.

El sindicato reclama medidas urgentes que aseguren tanto unas condiciones laborales dignas para la plantilla como un servicio seguro y de calidad para los pacientes de la provincia.