Paralizada la adjudicación del nuevo Campus Biosanitario de Ciudad Real tras dos recursos al proceso de contratación

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha suspendido de manera cautelar el proceso de adjudicación para la construcción del nuevo Campus Biosanitario de Ciudad Real, un proyecto estratégico con un presupuesto base de licitación de más de 38 millones de euros.

Esta cancelación se lleva a cabo después de la presentación de dos recursos que se encuentran actualmente en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, uno de los recursos ha sido presentado por Gestión y Ejecución de Obra Civil, SA, que ha recurrido su exclusión del procedimiento.

La empresa ha sido descartada por no cumplir los requisitos de clasificación exigidos en el pliego, al intentar su solvencia con la de una tercera compañía cuya clasificación tampoco alcanzaba la categoría necesaria.

Proyecto clave

Durante la licitación, otra de las tres empresas concurrentes, la UTE Vilor Infraestructuras-Martín Holgado Obra Civil, también ha sido excluida por presentar una oferta económica de 39.291.917,45 euros, superior al presupuesto base del contrato. Este recurso ya ha sido fallado a favor de la UCLM.

La adjudicación inicial recayó en la UTE Grulop 21-Rubau, con un importe de 38.236.953 euros, IVA incluido. Sin embargo, la asignación ha quedado suspendida cautelarmente a la espera de que se resuelva el segundo recurso, que determinará si el procedimiento seguido se ha ajustado a derecho en un proyecto considerado clave para la investigación y la ciencia en Ciudad Real.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha señalado que el objetivo es levantar cuanto antes el "bloqueo administrativo" y poder iniciar las obras de un campus que aspira a convertirse en referente internacional en investigación biosanitaria, con previsión de finalización en 2028.

Suspensión cautelar

Por su parte, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha explicado que de los dos recursos presentados, uno ya fue resuelto a favor de la universidad, mientras que el segundo, que motivó la suspensión cautelar, está pendiente de resolución alrededor del 10 de febrero, confiando en un fallo favorable que permita continuar con el proyecto.

El Campus Biosanitario de Ciudad Real se plantea como un espacio de referencia en formación, investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito sanitario.