Ciudad Real estrenará nuevas paradas de autobús urbano el 1 de febrero para mejorar la movilidad: todos los detalles

El servicio de transporte urbano de viajeros de Ciudad Real incorporará alrededor de una decena de nuevas paradas en las líneas 1, 1-A, 1-B, 2 y 3 a partir del 1 de febrero.

La medida responde al creciente urbanístico de la ciudad y ha sido aprobada hoy por la Junta de Gobierno Local, que también ha autorizado la modificación del contrato del servicio, con un incremento de 140.000 euros anuales en su coste.

Las nuevas paradas se ubican en calles y zonas estratégicas, como la calle Rusia, calle México con Camino Viejo de Alarcos, carretera de Fuensanta, entorno de la rotonda del helicóptero, la zona de la Universidad, la avenida Camilo José Cela y la Residencia Francisco Nieva, entre otras.

La iniciativa busca mejorar la cobertura del transporte público y facilitar la movilidad de los vecinos en barrios que han experimentado un crecimiento reciente.

Acuerdos sociales

El portavoz del grupo municipal de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha destacado que esta medida refleja la apuesta del Ayuntamiento por la "escucha activa" de las demandas ciudadanas, recogidas a través de asambleas vecinales y encuentros periódicos con concejales de barrio. "Se trata de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, adaptando el servicio a la evolución de la ciudad", ha afirmado.

Durante su comparecencia semanal, Arroyo también ha informado de otros acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.

Entre ellos, la aprobación de las actividades de la Universidad Popular de Ciudad Real para el segundo cuatrimestre del curso, que incluirán formación, talleres y contenidos adaptados a los intereses de los ciudadanos, y la clasificación de las cuatro ofertas presentadas al concurso para la explotación del bar del Parque Isabel I de Castilla, como parte de las medidas para impulsar la actividad económica y social de la ciudad.

Por otro lado, el portavoz municipal ha anunciado que el próximo domingo se celebrará el Día de Ciudad Real en FITUR, la Feria Internacional de Turismo.

La capital conmemorará el vigésimo aniversario de la declaración de su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional, invitando a todas las Hermandades locales a participar en la celebración.