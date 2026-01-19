La alcaldesa de Almadén refuta a la Junta y asegura que los planes de Mayasa no pasan por crear 100 empleos

La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, durante la jornada 'Financiación local e impulso económico: Claves para el futuro de Ciudad Real'. Foto: Javier Longobardo.

La alcaldesa de Almadén (Ciudad Real), Raquel Jurado, ha salido al paso de las declaraciones del vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, sobre los planes de la empresa pública Mayasa en el municipio. Según la regidora, la información trasladada a los ayuntamientos por el presidente de la entidad es que no se prevé la contratación de un centenar de personas, sino que se mantendrá la plantilla actual de 41 trabajadores.

Así lo ha indicado a la agencia de noticias Europa Press, recordando que "este plan lleva años coleando y resulta pobre de solemnidad para Almadén", mientras que el pueblo y su equipo de Gobierno defienden que Mayasa debería acometer "una diversificación económica de su actividad minera".

En concreto, creen que, tras terminar la explotación del mercurio de la zona, debería fijar "un objetivo claro, el de generar riqueza y empleo en una zona que ha perdido tanto, pero que tanto ha dado durante siglos".

"El plan estratégico solo quiere salvar las cuentas de SEPI y que Mayasa no cueste dinero. Hablar de que se van a crear 100 puestos de trabajo solo tiene como objetivo engañar a la población de Almadén. El municipio no está para promesas electorales, sino para realidades", ha afirmado.

Plan que "no necesita Almadén"

Según Jurado, el plan que Mayasa dio a conocer al Ayuntamiento "habla de cultivos súper intensivos de olivo, cultivo de secano de olivo, pistachos o forraje e incrementar la cabaña ganadera". Todo esto, con la contratación de personal para la Dehesa de Castilseras, "sin incremento en la plantilla global de la empresa, ya que se amortizarían otros puestos de trabajo".

"Tampoco habla de ninguna modificación del modelo de gestión del parque minero, que presenta un diseño que es muy mejorable y que debería atraer un mayor número de visitantes", ha lamentado.

En cuanto al Centro Tecnológico del Mercurio, la empresa asume que es "claramente deficitario".

"Es un plan estratégico que no es lo que necesita Almadén, ni debe de ser el compromiso del Gobierno de España con Almadén. No se entiende desde la localidad los parabienes desde el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha expresado.

Plan alternativo

Por ello, Jurado ha indicado que están trabajando a todos los niveles junto al Partido Popular para "plantear un plan alternativo" que apueste de forma decidida por Almadén cuando haya un previsible cambio de Gobierno de España.

La alcaldesa ha apuntado a la posibilidad de "municipalizar la dehesa de Castilseras" pasando a ser de titularidad del Ayuntamiento. "Esto permitiría una gestión público-privada mediante la licitación de su gestión, que redundaría en la creación de puestos de trabajo y en un beneficio económico importante", ha asegurado.

Además, ha apostado por la rehabilitación de las viviendas del Vivero, utilizadas por los mineros para su esparcimiento y que "se están hundiendo" sin ningún proyecto a la vista para su rehabilitación.

Otra propuesta en la posibilidad de hacer deportes acuáticos en el entorno de la presa y ha planteado el cambio de rumbo en la gestión del Parque Minero con una coordinación con la Diputación de Ciudad Real, dentro del Geoparque Volcanes de Calatrava.

En definitiva, "un cambio de rumbo radical en la gestión que se propone, permitiendo una revitalización económica real y la convivencia con la sociedad de Almadén como ha venido haciéndose durante décadas, siempre, por supuesto, desde la responsabilidad".