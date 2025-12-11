Vox exige al PP eliminar Puntos Violeta o ayudas a inmigrantes irregulares para apoyar los presupuestos de Ciudad Real

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha puesto sobre la mesa varias exigencias al PP para así apoyar el presupuesto municipal. Entre sus peticiones se encuentran la eliminación de Puntos Violeta, erradicar cualquier ayuda destinada a inmigrantes en situación irregular, evitar actividades que provoquen "adoctrinamiento" infantil o poner en marcha una Oficina de Atención a la Maternidad.

Una batería de peticiones que han sido desgranadas por la portavoz de Vox en el Consistorio, Fátima de la Flor, quien ha recordado a Francisco Cañizares que "es alcalde de Ciudad Real gracias a los votos de Vox en 2023".

Durante la comparecencia, ha esgrimido que estas propuestas son "las condiciones para empezar a negociar" y a partir de ahí "es el PP el que tiene que elegir" entre llegar a acuerdos con su formación, "buscar acuerdos Frankenstein con independientes y no adscritos" o lograr "el aplauso de la izquierda, como ha hecho el alcalde de Puertollano con la abstención de los comunistas de Izquierda Unida". "Ellos sabrán", ha incidido.

En una nota de prensa, De la Flor ha señalado que "la realidad del Ayuntamiento es muy distinta a la de hace un año" y que, por ello, Vox considera "imprescindible que el PP asuma previamente un decálogo de compromisos, basado en los principios políticos que la formación ya pactó con el alcalde durante la investidura y en acuerdos posteriores para presupuestos anteriores".

Exigencias

El documento presentado por Vox recoge "medidas que el partido exige como condición para valorar su posible apoyo a los futuros presupuestos municipales", como eliminar cualquier ayuda destinada a inmigración irregular y rechazar políticas de fomento de la inmigración ilegal, no aplicar políticas derivadas del Pacto Verde Europeo ni de la Agenda 2030, incluida la eliminación del proyecto de Zonas de Bajas Emisiones.

Vox defiende que se tienen que "reducir de manera significativa las partidas de cooperación al desarrollo, priorizando a los vecinos en riesgo de pobreza, suprimir el uso de fondos municipales para activismo LGTBI, sindicatos o iniciativas vinculadas a la ideología de género, así como la eliminación de Puntos Violetas".

Del mismo modo, piden evitar acciones de "adoctrinamiento infantil", como cuentos o actividades culturales, garantizar igualdad en los procesos selectivos sin privilegios por razón de sexo, reforzar las ayudas a la Semana Santa de Ciudad Real, crear un registro de personas electrodependientes, garantizar la iluminación de pasos de peatones y establecer ayudas para conciliación familiar (0-3 años), poner en marcha una Oficina de Atención a la Maternidad y revisar el padrón municipal para evitar empadronamientos irregulares.

Alianza fallida

PP y Vox han sido socios de Gobierno desde la investidura de Francisco Cañizares en 2023 hasta febrero de 2025. En ese momento, la alianza saltó por los aires cuando Vox pidió la retirada de un cuaderno mandalas que el Ayuntamiento regala a los escolares que visitan la institución y que refleja diversos tipos de familia como las monoparentales o las compuestas por parejas del mismo sexo.

Ante la negativa de Cañizares, los concejales de Vox que formaban parte del Gobierno municipal salieron dejando gobernando en solitario con 11 concejales, a dos de la mayoría.