Renfe solicitará a Adif que el primer tren que conecta Puertollano y Ciudad Real con Madrid salga más temprano

La Plataforma de Usuarios de Avant en Ciudad Real ha mantenido una reunión en la Subdelegación del Gobierno con el director de Relaciones Institucionales de Renfe, José Luis Blanco, un encuentro que su presidente, Pablo López, ha calificado como "bastante productivo" y desarrollado "en muy buenos términos".

Según ha explicado López, la reunión se ha centrado en dos asuntos principales. El primero ha sido la necesidad de adelantar la llegada a Madrid del primer tren de la mañana, que parte de Puertollano a las 6:20 horas y que, en estos momentos, llega a la capital a las 7:55. "Ahora mismo está llegando muy tarde para los intereses de los usuarios", ha subrayado.

Renfe, ha señalado López, "se ha comprometido a trasladarlo a Adif", gestor de la línea ferroviaria. "No nos han prometido nada. Entendemos que aquí entra un tercero, que es precisamente Adif. Pero van a intentar estudiarlo, vamos a ver si puede llegar a buen término", ha indicado.

El segundo punto tratado ha sido el futuro de las ayudas al transporte para el año que viene, que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre.

"Nos han dicho que en breve podrán trasladarnos alguna información al respecto, sin concretar todavía nada", ha afirmado López, quien ha insistido en que ha sido "una reunión en términos cordiales y muy productiva".

Deterioro progresivo

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha mantenido también una reunión con Blanco, en este caso en el Ayuntamiento, donde ha trasladado la "gran preocupación" existente entre los usuarios por "el deterioro progresivo" del servicio entre Ciudad Real y Madrid.

Cañizares ha subrayado la "importancia estratégica" del AVE para Ciudad Real, tanto para la movilidad diaria como para la actividad económica, educativa y social. Ha defendido la necesidad de mejorar horarios, frecuencias y la calidad general del servicio con el fin de ofrecer "un transporte moderno, eficiente y acorde con las necesidades reales de la población".

El Ayuntamiento ha asegurado que seguirá realizando un seguimiento de la situación y mantendrá abiertas las vías de diálogo con Renfe para garantizar que las demandas de los ciudadanos sean atendidas.