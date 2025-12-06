La pequeña gran gesta de Ángel, el alcalde que ha devuelto el agua potable a un pueblecito de Ciudad Real tras 15 años

Ángel Alcalde, alcalde socialista de Alamillo (Ciudad Real) desde 2023, ha logrado devolver agua potable de calidad a los vecinos de este municipio de menos de 500 habitantes, tras más de 15 años de problemas con turbidez, olores y mal sabor. Una pequeña gran gesta conseguida por uno de esos abnegados regidores de la España rural, que se comprometen con sus pueblos a cambio de nada.

El alcalde, que no cobra ni un solo euro del Ayuntamiento por su labor, ha explicado a EFE que "aunque la ayuda económica del Gobierno regional no ha sido muy grande, ha servido, con creces, para obtener un abastecimiento en condiciones y de calidad para ser bebida por los vecinos de Alamillo".

Según Alcalde, nada más tomar posesión tras las elecciones municipales de mayo de 2023, el nuevo equipo de gobierno comenzó a actuar de inmediato "ante la evidente deficiencia en la calidad del agua", que durante años ha salido de los grifos "con turbidez, mal olor y mal sabor", generando "razonables quejas de los vecinos ante un grave problema de salud pública".

Este viernes, el Ayuntamiento celebró una reunión informativa en el recién rehabilitado salón de plenos para explicar a los vecinos todas las actuaciones realizadas. El alcalde estuvo acompañado por el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño Caminero; el delegado de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa; la subdirectora de gestión del área sanitaria de Puertollano, Lola Ortega Bernal; y la alcaldesa de Chillón, Manuela Escudero.

En la reunión se detalló la financiación que ha hecho posible las obras: 31.800 euros de la Diputación de Ciudad Real, 47.500 euros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y otros 10.000 euros del Gobierno regional, junto a 15.000 euros aportados por el propio Ayuntamiento. Estas partidas permitieron intervenir en el embalse, la tubería del depósito antiguo y la planta potabilizadora.

Cambio de empresa

El alcalde también explicó las dificultades con la anterior empresa gestora, cuya delegación en Almadén "no informaba con diligencia y transparencia" sobre la calidad del agua. Esto obligó al Ayuntamiento a realizar dos auditorías externas para contrastar los datos.

Tras esas auditorías, el Consistorio negoció directamente con los responsables de la empresa en Madrid y se llegó al acuerdo de rescindir el contrato. Desde comienzos de noviembre, la gestión del agua recae en Emaser, empresa mixta participada por la Diputación de Ciudad Real y Aqualia, que ya presta servicio en más de 50 municipios de la provincia.

Técnicos de Emaser explicaron con imágenes y vídeos las intervenciones inmediatas en la infraestructura de potabilización y el trabajo diario en el tratamiento del agua. También se comprometieron a mantener al Ayuntamiento informado de manera continua y transparente.

Bebiendo agua del grifo tras la reunión.

El alcalde y el teniente de alcalde subrayaron que el proceso ha requerido "más de dos años de trabajo intenso, de gestiones continuas, presión institucional y decisiones muy importantes".

Pero, por fin, Alamillo ha vuelto a tener agua potable de calidad. Algo que celebraron todos los participantes en la reunión brindando con agua... del grifo.