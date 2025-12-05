El restaurante de carretera manchego que es una parada obligada en la autovía A-4: más de 250 reseñas excelentes

Ya está aquí uno de los puentes más esperados del año, el puente de la Constitución y la Inmaculada que este 2025 solo será de tres días por la disposición de los festivos (6 y 8 de diciembre) en el calendario. A pesar de ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) espera 5,7 millones de desplazamientos este fin de semana en las carreteras de España.

En la autovía A-4 que conecta Madrid con Andalucía, muchos conductores buscan algo más que una simple gasolinera donde estirar las piernas, desean comer bien, con calma y sobre todo con sabor local.

A la altura del kilómetro 134, muy cerca de la localidad de Puerto Lápice (Ciudad Real), el restaurante Aprisco se ha convertido en una de esas paradas "de confianza" para quienes repiten viaje año tras año. Este pintoresco establecimiento levantado sobre una antigua quesería abrió sus puertas hace más de medio siglo.

Entrada del restaurante. Aprisco.com

Durante décadas, Aprisco era una casa de venta de quesos manchegos para quienes atravesaban la llanura por la Autovía del Sur. Hoy, sigue manteniendo ese ambiente de mesón manchego clásico y acogedor gracias a su salón amplio de estilo rústico y una chimenea, casi siempre encendida en los días de frío.

Nada más entrar te recibirá una barra de toda la vida, maderas oscuras, fotos y recuerdos en las paredes. Un diseño más cercano a la casa de un pueblo que a esos restaurantes "instagrameables".

Comedor de Aprisco que imita a un chozo manchego. Aprisco.com

Uno de los detalles más singulares del Aprisco es que uno de sus comedores reproduce la estructura de un antiguo chozo manchego, esas construcciones circulares de piedra que servían de refugio a pastores y agricultores.

En el plano gastronómico, la casa apuesta por la comida casera y un recetario profundamente ligado al campo. Entre sus especialidades destacan las migas de pastor, el queso frito manchego de oveja, las gachas manchegas y la sopa castellana.

Migas manchegas de Aprisco. Tripadvisor

Esa sencillez y humildad se traduce también en los precios, la mayoría contenidos pese a ser un restaurante de carretera. El menú del día o de fin de semana se mueve entre los 15-20 euros por persona y quien opta por carta encontrará opciones también económicas.

Aprisco abre todos los días a las ocho de la mañana y este puente mantendrá la cocina a pleno rendimiento hasta las 23:00 horas de la noche, incluido el Día de la Constitución y el de la Inmaculada Concepción. De manera que puede convertirse en la parada predilecta tanto para los madrugadores como para cenas tardías en mitad de la A-4.

Por todo ello, Aprisco se ha ganado el favor del público hasta sumar más de 250 reseñas "excelentes" y una valoración de 4,3 estrellas sobre 5 en Google tras más de 6.900 comentarios de clientes.

"Llevamos años viniendo y siempre es un placer volver. Todo estaba riquísimo, especialmente la sopa castellana y las migas, que estaban de diez", destaca un usuario en los comentarios de Google.

"Paramos ahí para hacer un descanso en nuestro viaje y tomar algo y la verdad que nos encantó el lugar. Sin duda es un sitio con mucho encanto y muy bonito", subraya otro cliente.

Visitar Aprisco de Puerto Lápice es sentir que estás comiendo en plena Mancha profunda rodeado de un entorno que recuerda a Don Quijote mientras degustas los platos deliciosos de la gastronomía manchega. Sin duda, este establecimiento no es una parada común y corriente para los viajeros que van desde Madrid a Andalucía o a la inversa.