Financiación local y desarrollo económico: las claves del foro que reunirá el martes a los líderes políticos de Ciudad Real

A partir de las 10:00 horas de la mañana en el Museo del Quijote, donde Esther Esteban entrevistará al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

El Museo del Quijote de Ciudad Real acogerá el próximo martes 9 de diciembre la jornada "Financiación local e impulso económico: Claves para el futuro de Ciudad Real".

La cita, organizada por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Ciudad Real, en colaboración con Veolia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, pretende analizar los desafíos que afrontan los municipios en un contexto marcado por la transformación económica y la necesidad de fortalecer el desarrollo provincial.

El encuentro arrancará a las 10:00 horas, tras la recepción de ponentes, con la bienvenida de la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, y la intervención inicial del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde.

Entrevista a Paco Núñez

A las 10:20 horas tendrá lugar la conversación "Castilla-La Mancha, asignatura pendiente", una entrevista a Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, realizada por la propia Esther Esteban.

Tras una pausa para el café, el foro continuará a las 11:20 horas con la mesa de debate "Los retos de la financiación local y desarrollo empresarial", moderada por Alberto Morlanes, director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

En ella participan la directora ejecutiva de Veolia Agua Castilla-La Mancha, Marta Nieto, y los alcaldes de varias de las localidades más pujantes de la provincia ciudadrealeña: Miguel Ángel Ruíz, de Puertollano; Javier Navarro Muelas, de Tomelloso; y Raquel Jurado Merchán, de Almadén.

El acto concluirá con la intervención del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, que a partir de las 12:05 horas clausurará un foro concebido para impulsar el diálogo institucional y marcar una hoja de ruta para el desarrollo económico de la provincia.

El acceso será libre y gratuito, pero es necesario inscribirse previamente a través de esta página web.