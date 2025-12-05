Aseguran que la silueta de la Virgen ha aparecido en una de las tinajas centenarias del subsuelo de Tomelloso

El subsuelo de Tomelloso (Ciudad Real) vuelve a ser noticia. En la cueva Garcilaso, excavada en 1900, acaba de aparecer una mancha que, según aseguran desde el área de turismo del Ayuntamiento, reproduce con nitidez la silueta de la Virgen María en la superficie de una tinaja centenaria.

El hallazgo se ha producido en el gran tesoro subterráneo del municipio, que llegó a contar con más de 2.000 cuevas y que hoy conserva más de 40 kilómetros de galerías vinculadas a su pasado como mayor productor de alcohol vínico del mundo.

La figura no había sido detectada hasta la última semana, cuando unos visitantes fotografiaron la mancha y se la mostraron a los responsables de la cueva. Todos coinciden en que se trata de una "clara representación" de la Virgen María.

Desde Tomelloso subrayan que la mancha no está hecha a mano. Las tinajas, fabricadas en cemento hace varias décadas, han evolucionado con las condiciones de humedad y temperatura de la cueva. Esta, en concreto, no está en uso: se mantiene para mostrar a los visitantes cómo trabajaba la población en torno al vino.

La silueta ha aparecido en la parte inferior de la tinaja, perfectamente redondeada y con tonalidades que permiten distinguir incluso la forma de una mano gesticulando. La cueva, propiedad de Juana Jiménez, pertenece a una familia muy creyente donde es habitual "rezar rosarios y la divina misericordia".

Con aforo para 30 personas, el espacio conserva también utensilios originales de la época: un ventilador que usaban los obreros para prevenir riesgos por CO₂, mangueras, bombonas o las clásicas tapas de esparto.

El hallazgo se suma al patrimonio histórico y cultural de Tomelloso, conocida como la Atenas de La Mancha por ser cuna de artistas como Francisco Carretero, Antonio López, Antonio López García o Francisco García Pavón.