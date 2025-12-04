La Navidad de Puertollano arrancará este viernes con el encendido de luces y un espectáculo aéreo

La Navidad comenzará en Puertollano (Ciudad Real) este viernes con un espectáculo aéreo en el Paseo de San Gregorio, una tarde-noche en la que se encenderá el árbol y la iluminación que dará brillo a estas fiestas.

Será el punto de partida de una Navidad que con el lema 'Toca la Magia' viene cargada de novedades, como el teatro de títeres en la calle o la presencia de la Osita 'Mila', una imagen en 3D que informará de todos los detalles de las fiestas en Puertollano.

Así lo ha presentado el concejal de Cultura y Festejos, Juan Sebastián López Berdonces, asegurando que serán unas fiestas "para toda la familia". "Será una Navidad reflejada en una imagen del jardín mágico del 2023 que dejó estampas, como la ilusión de un niño tocando una esfera en cuyo interior se encontraba un hada y que quiere hacer contacto con ella", ha afirmado.

Las fiestas comenzarán con la actuación de la compañía de teatro aéreo 'Puja' y el conservatorio de danza 'José Granero', que ofrecerán 'Asteroide B-612'. Se trata de un espectáculo de 40 minutos que va a sorprender a muchos con varios personajes colgados del cielo.

Además de la Osita Mila en la plaza Elio Antonio de Nebrija, habrá códigos QR que se podrán descargar en la Oficina de Turismo, en el Museo Cristina García Rodero y en todas las 3D que estarán situadas en la calle Aduana o en el Cubo de Puertollano.

Actividades culturales en el Auditorio Municipal

El Auditorio Municipal será otro de los puntos que tendrán una intensa programación durante el mes de diciembre y los primeros días de enero. Entre otros, albergará el XXXI Festival Flamenco 'Día del minero', el espectáculo de 'Maestros de la Magia' o el musical de 'El Rey León'.

El 14 de diciembre, mañana y tarde, se podrá disfrutar con los hinchables de 'Dracolandia, la ciudad de Disney'. Y los días 21,22 y 23 de diciembre habrá teatro de títeres en la calle en la plaza de Antonio Nebrija.

Del 21 de diciembre al 4 de enero, un tren familiar recorrerá las calles de Puertollano y habrá talleres infantiles en la carpa de la Concha de la Música del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero.

Fin de año y Reyes

La plaza del Ayuntamiento será otro de los enclaves festivos de estas Navidades. En la mañana del 19 de diciembre se realizará la muestra de villancicos escolar y el día 31 de diciembre acogerá las uvas infantiles de 12 a 14 horas.

Las fiestas entrarán en la recta final con la presencia de la Jaima Real en el Paseo de San Gregorio durante los días 3 y 4 de enero, en horario ininterrumpido de 12 a 20 horas, a la que podrán acudir los niños y niñas de Puertollano con sus peticiones de regalos y a entregar las cartas a sus Majestades.

Y a las 18 horas del 5 de enero se iniciará la cabalgata de Reyes Magos desde la estación de autobuses, que recorrerá el Paseo de San Gregorio, calles Ricardo Cabañero, plaza Vía Crucis, Goya, Gran Capitán, Paseo y llegada a la Concha de la Música.