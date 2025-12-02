CSIF denuncia "graves deficiencias" en la cocina del Hospital de Alcázar de San Juan y pide soluciones al Sescam

CSIF ha denunciado "graves deficiencias" detectadas por la Inspección de Trabajo en la cocina del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Según el sindicato, el espacio cuenta con "humedades, maquinarias defectuosas, filtraciones, suelos resbaladizos, falta de ventilación, averías continuas y múltiples incumplimientos en materia de seguridad laboral".

Según CSIF, la Inspección de Trabajo ha sancionado a la empresa 'Mediterránea Catering' tras las "numerosas quejas y presiones" que se han ido realizando para que se cumplan los requerimientos exigidos.

"La situación en la cocina del Hospital Mancha Centro es absolutamente insostenible y ha alcanzado un nivel de gravedad que compromete el riesgo de accidentes para los trabajadores, así como la seguridad alimentaria de los pacientes", ha expresado la responsable provincial de CSIF Empresa Privada, Prado Serrano.

Para Serrano, la empresa concesionaria y el Sescam "han ignorado durante meses los requerimientos realizados por el sindicato para corregir las deficiencias y garantizar un entorno de trabajo seguro".

"Los trabajadores del servicio de cocina no pueden seguir desempeñando su labor en estas condiciones. Es desesperante y exigen una respuesta urgente y contundente tanto por parte de Mediterránea Catering como del Sescam", han asegurado.

Pide soluciones al Sescam

Por todo ello, CSIF ha pedido al Sescam que "tome cartas en el asunto", porque se trata de un problema que "debe ser solucionado a la mayor brevedad posible, antes de que algún paciente o trabajador sufra algún contratiempo".

Asimismo, el sindicato ha anunciado que seguirá manteniendo una vigilancia activa sobre la empresa y no descarta movilizaciones si el problema persiste.