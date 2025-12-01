La magia de la Navidad inunda Alcázar de San Juan con 500.000 puntos de luz y un mercadillo navideño

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha dado paso de manera oficial al periodo navideño con el encendido del alumbrado y la inauguración del mercado navideño situado en la plaza principal del municipio.

La alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, ha activado de manera simbólica el interruptor de los 500.000 puntos de luz LED distribuidos por calles, plazas y rincones del municipio con una 'llave de luz' que previamente le habían entregado los miembros de la Escuela Profesional de Danza de Alma María García. Estos artistas locales, caracterizados como duendes y personajes navideños, ofrecieron un espectáculo que sirvió como antesala al momento más esperado.

Melchor ha querido destacar la enorme participación ciudadana y la ilusión con la que niños y niñas viven este momento, además de poner en valor la estrecha colaboración que en los últimos años mantiene el Ayuntamiento con la empresa encargada de la decoración navideña, lo que ha permitido incorporar "nuevos diseños exclusivos", como los grandes ángeles que presiden la plaza, el túnel de estrellas o el gran árbol de Navidad.

Este acto también sirvió como inauguración del mercado navideño que este año cuenta con 22 puestos de artesanía, decoración, productos navideños y regalos, en un espacio que combina tradición, creatividad y comercio local.

Entre los participantes se encuentran el Centro Especial de Empleo Viveros Abedul, la Asociación de Belenistas Corazón de La Mancha, que colabora cada año en la instalación y mejora del Belén Municipal, y la Asociación de Artesanos Jayanes, encargada de coordinar la presencia de artesanos de fuera de la ciudad.

Iluminación navideña en Alcázar de San Juan.

La alcaldesa ha cerrado el acto animando a la ciudadanía a realizar la ya tradicional ruta de las luces, que incluye espacios como la Plaza de Santa María, la Plaza del Arenal, el entorno de la Plaza de Toros o la Plaza de la Bolsa, donde los visitantes podrán descubrir nuevas decoraciones y sorpresas.