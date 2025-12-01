Campo de Criptana enciende la Navidad con un espectáculo de luz, música y fuegos artificiales: más de 35 calles iluminadas

La Plaza Mayor de Campo de Criptana (Ciudad Real) abarrotada de vecinos y visitantes ha sido escenario de uno de los momentos más esperados del año: el encendido oficial de la Navidad. Un acto que ha contado con un espectáculo de luz, música, sonido y fuegos artificiales y que ha dado inicio a una programación con más de 40 días de actividades.

El alcalde, Santiago Lázaro, ha destacado la importancia del acto como símbolo del comienzo de la Navidad y ha agradecido la implicación de todos los colectivos.

"Hoy comienza la Navidad en Campo de Criptana con un espectáculo que llena nuestra plaza y que está al nivel de muchas ciudades de nuestro país. Quiero agradecer a los grupos de baile, academias, peñas y, de manera especial, a la Comisión de Fiestas y a la Concejalía de Festejos por el gran trabajo realizado", ha expresado.

Asimismo, ha reconocido que además de unir y animar, estos actos también "generan economía y movimiento en el comercio y la hostelería". "Pido a los vecinos que disfruten de estos días y que apoyen al comercio local porque eso redunda en beneficio de nuestro pueblo", ha indicado.

"Criptana te espera"

De su lado, la concejala de Festejos, Berna Manzaneque, ha destacado el lema elegido para las fiestas: 'Navidad, Criptana te espera'. "Este primer domingo de Adviento hemos inaugurado la Navidad con la iluminación de más de 35 calles, plazas y parques, a las que este año se suman tres nuevas zonas históricas: el Cerro de la Paz, la Plaza de Santa Ana y la Cuesta de la Virgen", ha indicado.

Como ha detallado, hasta el día de Reyes, Campo de Criptana contará con más de 60 actividades para todas las edades y gustos.

"El objetivo es que vecinos, visitantes y quienes regresan por estas fechas disfruten de nuestro entorno, nuestra gastronomía y nuestro comercio. Campo de Criptana se convierte en un referente navideño en la comarca, ofreciendo un ambiente festivo y acogedor que invita a la participación ciudadana y al disfrute colectivo", ha sentenciado.