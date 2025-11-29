Los empresarios de Ciudad Real entregan sus premios anuales: "Sois el motor imprescindible del desarrollo económico"

El complejo ferial IFEDI de Ciudad Real ha acogido la gran fiesta anual de los empresarios de la provincia, los premios de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR-Cepyme) que reconocen la labor de empresarios, ames, micropymes y autónomos de la región.

Una gala en la que han participado, además del presidente de Fecir, Félix Marín; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; el alcalde de la capital, Francisco Cañizares; la delegada de la Junta, Blanca Fernández o el presidente de Globalcaja, Mariano León.

Valverde ha intervenido en la gala valorando que empresarios y autónomos siguen siendo “el motor imprescindible del desarrollo económico” y los generadores directos de empleo y oportunidades en la provincia.

En este sentido, ha abundado que sus proyectos son los que permiten sostener los servicios públicos gracias a la riqueza que generan, y ha destacado que la Diputación “estará siempre al lado de quienes arriesgan, emprenden y crean futuro” tendiendo así la mano a Carlos Martín a "reforzar y ampliar la cooperación" con Fecir.

Además de repasar los programas de apoyo a empresarios que la Diputación está llevando a cabo, el presidente de la Diputación ha remarcado la importancia de avanzar en "infraestructuras estratégicas" para el desarrollo de la provincia como la autovía Ciudad Real-Toledo, la conexión con Córdoba a través de la A-4 y la autovía hacia Extremadura y Lisboa.

Miguel Ángel Valverde durante la entrega de los premios Fecir junto a Félix Marín.

"En pleno siglo XXI no puede ser que estas infraestructuras sigan pendientes”, ha lamentado.

Felicitación de Cañizares

Por su parte, el alcalde Francisco Cañizares ha ensalzado la importancia del trabajo que está desarrollando Fecir, “una organización empresarial joven pero que en poco tiempo se ha convertido en un referente”, en defensa de los derechos del tejido productivo de la provincia.

Durante su intervención, Cañizares ha puesto el foco en el valor de los empresarios y autónomos que arriesgan “su patrimonio y su futuro para sacar adelante proyectos que crean riqueza y empleo en nuestra tierra”. Por ello, se ha mostrado orgulloso por compartir un evento como el de hoy “con gente emprendedora y trabajadora que ha marcado el destino de sus pueblos, de sus ciudades”.

Intervención del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

Cañizares se ha dirigido al presidente de FECIR, Carlos Marín, y a su equipo directivo para agradecerles un esfuerzo clave para los empresarios, ya que “necesitamos voces fuertes, independientes que trabajen en defensa de los derechos de quienes ponen todo de su parte” para generar riqueza.

El alcalde de Ciudad Real ha cerrado su intervención felicitando a los premiados, “un éxito que es vuestro pero también de la sociedad en su conjunto”.

Premiados

Respecto a la entrega de galardones, el Premio a la Trayectoria Empresarial 2025 ha recaído en Productos Chacón – Hermanos Chacón S.A., de Bolaños de Calatrava, una firma fundada en 1963 que inició su actividad friendo patatas en cucuruchos de papel y que hoy cuenta con instalaciones de más de 1.600 metros cuadrados, 12 trabajadores y una flota de reparto consolidada.

El Premio Empresa Familiar 2025 ha ido a parar a Alfer Promociones y Construcciones – Aldea Fernández S.L., fundada a finales de los años 80 y convertida en una referencia provincial con más de 800 clientes y un equipo de 40 empleados, entre ellos el fundador y sus cuatro hijos, que continúan el legado construido en tres décadas.

El galardón al Autónomo del Año 2025 ha reconocido la trayectoria de Jesús Quirós Cortés, cuarta generación de la histórica pastelería La Rosa, en Alcázar de San Juan. Su apuesta por la formación en escuelas de referencia y su trabajo creativo le valieron este año el título de World Chocolate Master Iberia 2025.

Mariano León presidente de Globalcaja, entregando el premio Trayectoria Empresarial a Productos Chacón.

El Premio a la Expansión Nacional 2025 ha sido para Veimancha S.A., concesionario oficial IVECO fundado en 1984 y actualmente implantado en varias provincias, entre ellas Mérida, Cáceres, Badajoz y Córdoba. El reconocimiento ha sido especialmente emotivo al entregarse también a título póstumo a Julián Márquez, empresario de gran relevancia para la provincia.

En materia de internacionalización, Cabezuelo Foods, empresa de Socuéllamos especializada en productos ultracongelados, ha recibido el Premio a la Expansión Internacional 2025 tras consolidarse en más de 20 países.

El Premio al Compromiso con la Formación y la Empleabilidad 2025 ha recaído en Cesave, empresa daimieleña de carpintería y montaje de mobiliario que, además de destacar por su trabajo a medida, colabora activamente con talleres formativos municipales.

En el ámbito agroalimentario, la Cooperativa Virgen del Campo de Almodóvar del Campo ha sido distinguida con el Premio al Modelo de Empresa Agroalimentaria 2025 por su dedicación a la promoción de productos locales, especialmente su aceite de oliva virgen.

El Premio al Modelo de Empresa Tecnológica 2025 ha correspondido al Grupo Nayam, especializado en formación y servicios en ciberseguridad, inteligencia artificial y tecnologías de la información, con más de 5.000 empresas clientes.

Como reconocimiento al comercio de la capital, FECIR, junto al Ayuntamiento de Ciudad Real y el Impefe, ha otorgado el Premio al Modelo de Comercio de Proximidad 2025 a Condado Berrocal S.L., empresa responsable de las tiendas Alet, Food on Mars y Softcat, con más de 30 empleados y presencia en Ciudad Real, Bolaños, Toledo, Málaga y Albacete.

Blanca Fernández y representantes del PSOE junto a Félix Marín, presidente de FECIR.

En la categoría institucional, FECIR ha reconocido a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), por su labor continuada en defensa de las pymes.

Por último, el Premio a la Entidad Social ha ido a parar a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad (Afas), por su trabajo en atención, formación e inserción laboral; mientras que el Premio al Periodista del Año 2025 ha distinguido al castellanomanchego Antonio Pérez Henares, 'Chaní'.