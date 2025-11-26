Puertollano presenta sus presupuestos para 2026 con más de 57,9 millones de euros: las cuentas crecen un 11 %

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, y el concejal de Hacienda, Andrés Gómez, han presentado este miércoles el proyecto de presupuestos para 2026, que ascienden a 57.913.203 euros. Se trata de unas cuentas orientadas a "modernizar la ciudad, reforzar servicios y situar a las personas en el centro de la acción municipal".

Tal y como ha informado el Consistorio, el presupuesto crece un 11,03 % respecto a 2025 y suma un incremento acumulado del 14,71 % en la legislatura. "Es fruto de una recaudación sólida y de la llegada de subvenciones como las destinadas por la Junta al Paseo del Bosque y los fondos EDIL", ha indicado el regidor.

El capítulo de personal incorpora la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo, afectando a más de 370 empleados. Y se prevé un Plan de Empleo financiado con recursos propios, cercano al millón de euros.

Las inversiones aumentarán un 99,68 % y superan los ocho millones, con actuaciones en el Paseo del Bosque, redes de abastecimiento, infraestructuras eléctricas, carriles bici, renovación urbana o climatización de centros educativos.

El área social también refuerza los recursos destinados a mujer, violencia de género, ayuda a domicilio y el Plan Corresponsables y amplía fondos para juventud, asociaciones y Emplealia.

Por último, el Ayuntamiento ha recordado que la deuda municipal se ha reducido un 83 % desde junio de 2023, lo que facilita nuevas inversiones y consolida un modelo de gestión sostenible.

Enmiendas del PSOE

Por su parte, el PSOE ha informado que ha presentado enmiendas "firmes y viables" por valor de 915.000 euros, ya que el borrador del Gobierno está "estrangulado y carece de margen de maniobra".

Según el portavoz, Manuel Sánchez, las propuestas cuentan con el aval de Intervención y buscan responder a retos como la caída de la natalidad o las dificultades de acceso a la vivienda para jóvenes.