Educación de Castilla-La Mancha contará en 2026 con 2.519 millones: el gasto por alumno se elevará a 8.226 euros

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado los presupuestos regionales para 2026, que elevan el gasto por alumno hasta 8.226 euros y destinan importantes partidas a juventud, apoyo a las familias, mejora del empleo docente y digitalización educativa, tal y como ha informado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Durante su comparecencia ante la comisión de presupuesto, Pastor ha explicado que las cuentas de su Consejería superan los 2.519 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,43% respecto a 2025 y un 72,5% más que en 2014. El gasto por alumno se ha incrementado en más de un 80% desde 2014.

Entre las principales medidas, Pastor ha destacado que la Oferta de Empleo Público (OEP) 2026 incluirá 547 plazas, de las cuales 543 serán para maestros y 31 para inspectores, sumando 8.449 plazas en los últimos diez años.

Además, se destinarán 77 millones de euros a grandes infraestructuras educativas y 7,5 millones a reformas y ampliaciones en centros escolares.

Nuevas actuaciones

Entre los proyectos, se contempla la construcción de 12 nuevos centros, 8 grandes ampliaciones y 5 reformas importantes.

También se seguirá impulsando la climatización con aerotermia, que ya cubre 87 municipios y 117 colegios, y se destinan 2,5 millones a secundaria. La digitalización se mantiene con 12 millones de euros, tras la entrega de 190.000 dispositivos informáticos desde 2020.

El presupuesto para servicios complementarios de la enseñanza supera los 58 millones de euros, incluyendo becas de comedor, transporte escolar, banco de libros y gratuidad de plazas de 0-3 años y primera matrícula universitaria. Esta partida supone 4,6 millones más que en 2025 y 17,2 millones más que en 2014.

En educación superior, las universidades recibirán 271 millones de euros, con 142 millones más que en 2014, destinándose parte de la inversión a la construcción del campus de Guadalajara y a cuatro nuevas residencias de estudiantes. La investigación e innovación contará con 24,2 millones, un 11% más que en 2025.

Nicho cultural

El área de Cultura recibirá 54 millones de euros, más del doble que en 2014, destinados a nuevos bibliobuses, incremento de la Red de Artes Escénicas y Musicales, así como a la creación del Museo de Arte Contemporáneo y Diseño y el Museo de Bellas Artes. Además, se mantendrán programas de restauración de bienes culturales y parques arqueológicos.

El área de Juventud aumenta su presupuesto más de un 63%, con 4 millones de euros para programas de empleabilidad e inclusión de jóvenes entre 16 y 30 años, llegando a 2.300 participantes a través de 24 entidades.

El deporte también verá un incremento superior al 6%, con inversiones en instalaciones y ayudas al sector, destacando los pabellones de Almansa (Albacete) y Campo de Criptana (Ciudad Real).

Amador Pastor ha subrayado que 362 millones de euros del presupuesto de Educación, Cultura y Deportes estarán destinados a políticas de lucha contra la despoblación, reforzando el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con el desarrollo educativo, cultural y social de toda la región.

Además, se pondrán en marcha nuevos modelos de residencia para jóvenes y la inclusión de 4 millones de euros para reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, a través de itinerarios de inclusión.

Críticas de la oposición

Por su parte, la diputada del PP María José Gil ha criticado el presupuesto de Educación porque genera "dudas y una gran preocupación", ya que "recogen recortes y estancamientos evidentes".

Y ha denunciado que "no se alcanza la gratuidad total en la etapa 0-3 años, no se refuerza la educación en Infantil y Primaria y hay obras presupuestadas en 2023, 2024 y 2025 que no se han ejecutado y vuelven a incorporarse a las cuentas de 2026".

Asimismo, el portavoz de Vox en las Cortes, Iván Sánchez, ha cargado contra el "abandono" que sufre la educación regional. "La realidad es desbordadora, con una tasa de abandono escolar temprano que alcanza el 14,7 % y centros educativos que se caen a pedazos. Castilla-La Mancha es el museo del deterioro en el sistema educativo", ha denunciado.

Por último, la diputada socialista Paloma Jiménez ha valorado que el presupuesto de 2026 es "sólido y piensa en la comunidad educativa". "Recoge la gratuidad total en los alumnos de 2-3 años, bajada de ratios de alumnos por aula y bajada de horas lectivas y mejoras en las infraestructuras educativas de todas las provincias, con el objetivo de posibilitar una educación pública moderna, accesible y conectada con las necesidades reales del territorio", ha sentenciado.