FECIR anuncia los Premios 2025 e incorpora un homenaje especial al fallecido empresario Julián Márquez

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha dado a conocer los galardones de los Premios FECIR 2025, unos reconocimientos que buscan poner en valor el esfuerzo y la trayectoria de empresas, empresarios y autónomos de la provincia.

La gala de entrega tendrá lugar el 28 de noviembre en el recinto IFEDI, donde se reunirán más de 600 representantes del tejido empresarial y autoridades de todos los ámbitos.

FECIR ha instaurado estos premios en 2015 con el propósito de destacar la labor diaria y la evolución de proyectos empresariales que contribuyen al desarrollo económico provincial. Para esta edición, el comité ejecutivo ha acordado por unanimidad los reconocimientos.

El Premio a la Trayectoria Empresarial será para Productos Chacón (Hermanos Chacón, SA). Con más de 60 años de historia, esta empresa de Bolaños de Calatrava, conocida por sus patatas fritas y frutos secos, ha evolucionado desde un pequeño negocio familiar iniciado en 1963 hasta convertirse en una firma consolidada con modernas instalaciones, 12 trabajadores y una flota propia de distribución.

Más galardones de 2025

En cuanto al Premio al Autónomo será para Jesús Quirós Cortés (Pastelería La Rosa). Él es la cuarta generación de una saga pastelera centenaria de Alcázar de San Juan, su formación en las mejores escuelas de Madrid y Barcelona, unida a su creatividad, le ha llevado a recibir numerosos galardones, entre ellos el reciente título de Mejor Maestro Chocolatero de España y Portugal (World Chocolate Master Iberia 2025).

El Premio a la Expansión Internacional es concedido a Veimancha, SA. Siendo este un concesionario oficial Iveco desde 1984 y destaca por su crecimiento y expansión a diversas provincias de España, situándose entre los concesionarios mejor valorados por satisfacción del cliente. Este reconocimiento tendrá un matiz especial por el reciente fallecimiento de su socio fundador, Julián Márquez.

Reconocimientos

La empresa Cabezuelo Foods, SL será reconocida con el Premio a la Expansión Internacional. Siendo referencia en productos precocinados ultracongelados, con presencia en más de 20 países y una estructura basada en la innovación, la calidad y una red logística eficiente. Desde Socuéllamos ha logrado consolidar una amplia gama de productos para HORECA y gran distribución.

Cesabe Profesionales del Montaje recibirá el Premio al Compromiso con la Formación y la Empleabilidad. La empresa daimieleña de carpintería y mobiliario a medida que ha destacado no solo por la calidad en el servicio, sino por su implicación en la formación local, cediendo personal e instalaciones para talleres municipales de reparación y restauración.

El Premio al Modelo de Empresa Agroalimentaria será para COVICAR – Sociedad Coop. Virgen del Carmen (Almodóvar del Campo). Esta es una cooperativa con más de seis décadas de historia dedicada a impulsar los productos del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, especialmente su aceite de oliva virgen extra variedad Cornicabra, reconocido a nivel nacional.

Empresas

El Grupo Nallam, especializada en ciberseguridad, IA y tecnologías de la información, presta servicios a más de 5.000 empresas ofreciendo formación corporativa, soluciones tecnológicas y recursos humanos adaptados a las necesidades de cada organización. Por su labor recibirá el Premio al Modelo de Empresa Tecnológica.

Por último, el Premio al Modelo de Comercio de Proximidad será para Condado Berrocal, SL. Esta empresa es la titular de tiendas como Atleet, Foot on Mars y Sotkatt, con más de 30 empleados y cinco puntos de venta en Ciudad Real, además de presencia en otras provincias. Desde 2022 FECIR reconoce con este galardón a un negocio representativo del comercio capitalino.

Menciones especiales

Además, se concederán tres menciones especiales como son a CEPYME por su labor en defensa de los intereses de las pequeñas y medianas empresas, AFAS por su destacada labor social y de inserción laboral de personas con discapacidad y Antonio Pérez Gómez "Chani", periodista castellanomanchego con una notable trayectoria nacional.

La ceremonia contará con empresas de toda la provincia, entidades colaboradoras y autoridades regionales, provinciales y locales. Marín ha expresado su agradecimiento a los patrocinadores y colaboradores, entre los que se encuentran AQUONA, Caixabank, Cámara de Comercio, Diputación de Ciudad Real, Globalcaja, Repsol Puertollano, Soliss Seguros, Toyota–Tresa Motor, Santander, Sabadell, entre muchos otros.