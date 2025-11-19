Globalcaja respalda el programa que la Fundación Real Madrid desarrolla en Fernán Caballero (Ciudad Real)

La Fundación Real Madrid y la Fundación Globalcaja han firmado un convenio de colaboración para garantizar la sostenibilidad del programa sociodeportivo de fútbol que se desarrolla en el centro educativo juvenil ‘La Cañada’ de Fernán Caballero (Ciudad Real), dependiente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha y gestionado por Fundación Diagrama.

Una iniciativa que desde hace más de una década utiliza el deporte como herramienta educativa y de apoyo emocional para jóvenes en situación de vulnerabilidad, ha informado Globalcaja.

Los participantes, en su mayoría procedentes de contextos de desestructuración familiar, pobreza o situaciones de violencia, reciben también apoyo socioeducativo y acompañamiento profesional. Los entrenamientos se realizan semanalmente en grupos reducidos para garantizar una atención personalizada.

En la temporada 2024-2025, el programa ha beneficiado a medio centenar de menores, confirmando su impacto positivo en el desarrollo personal y emocional de los jóvenes.

El convenio con la Fundación Globalcaja permitirá "consolidar y ampliar este trabajo, reforzando el compromiso conjunto con la protección y el futuro de los menores más vulnerables, con el objetivo de mejorar su bienestar físico y emocional y favorecer su futura reintegración social", apuntan desde la entidad.

Mariano León, presidente de Globalcaja, y de su fundación en Ciudad Real, ha destacado el impacto positivo que tiene este programa sobre los chicos y chicas que forman parte de él, pues no solo adquieren hábitos saludables relacionados con la actividad física, sino que además trabajan también valores como la colaboración, el trabajo en equipo, el esfuerzo o el respeto al rival.

Por su parte, Roberto Carlos, embajador del Real Madrid y su fundación, ha agradecido esta nueva colaboración y ha explicado que cada semana, estos chicos entrenan, aprenden, se esfuerzan y lo hacen con ilusión. No solo mejoran con el balón, también aprenden a convivir, a controlar sus emociones, a trabajar en equipo. Y eso vale mucho más que cualquier gol.

"Un programa que encaja en el propósito social de la entidad, que respalda iniciativas que contribuyen a mejorar nuestro territorio, la calidad de vida de las personas y el progreso social", sentencian desde Globalcaja.