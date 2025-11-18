El SCIS de Ciudad Real asegura que "no existe ninguna sentencia firme" que obligue a destituir a su gerente

El Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento (SCIS) de Ciudad Real ha informado este martes de que "no existe ninguna sentencia firme que obligue a destituir al actual gerente".

En nota de prensa, el organismo ha indicado que la única sentencia válida en la actualidad en este proceso es la del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha que "solo declara nulo un artículo de los estatutos y establece que el puesto debe ser ocupado de forma genérica por un funcionario del Grupo A, sin ordenar ceses ni nombramientos específicos".

Esta sentencia, ha señalado el SCIS, "en ningún caso implica el cese del actual gerente -que es funcionario del Grupo A2- ni la aprobación de unas nuevas bases para la provisión del puesto que la asamblea del Consorcio aprobó ejecutar el pasado 23 de septiembre y que se ha dejado en suspensión a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo, ante el que la parte demandante ha interpuesto un recurso de casación".

La votación ha salido adelante pese al rechazo de los representantes de los ayuntamientos del PSOE, "a pesar de ser conscientes de que no se puede ejecutar una sentencia que se encuentra recurrida en una instancia superior y de que lo que se votaba este martes no era la no ejecución sino dejarla en suspensión".

El SCIS ha detallado que el procedimiento se remonta al 25 de noviembre de 2024 cuando el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad Real desestimó el recurso presentado por uno de los aspirantes contra las bases de la convocatoria, aprobadas en asamblea en agosto de ese mismo año.

El litigio llegó al TSJ de Castilla-La Mancha que estimó parcialmente el recurso y declaró la nulidad del artículo 33 de los estatutos del Consorcio, pero el 31 de julio de este año el demandante optó de nuevo por interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Opinión del PSOE

Por su parte, los representantes socialistas han apuntado que todo este problema empezó cuando PP y Vox gestionaron "con prisas y sin garantías" el proceso para cubrir la plaza de gerente tras el fallecimiento de José Alberto Martín-Toledano el 6 de abril de 2024.

Según indican, distintos autos obligan al SCIS a cumplir la sentencia sin posibilidad de recurso, por lo que el 23 de septiembre la Asamblea aprobó modificar los estatutos para ajustarse a la legalidad.