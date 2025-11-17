El Ayuntamiento de Ciudad Real convocará reuniones para tratar el problema de las ocupaciones ilegales

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha anunciado la celebración de una Junta Local de Seguridad este jueves para tratar el problema de las ocupaciones ilegales en la capital provincial. Además, convocarán otra para abordar también el caso de la barriada de San Martín de Porres.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, que ha señalado que las ocupaciones ilegales generan "creciente preocupación entre los vecinos".

Además, ha expresado que existe una sensación de incertidumbre en materia de seguridad ciudadana que "se extiende no solo a las ocupaciones, sino también a robos en viviendas, especialmente en las zonas periféricas de la ciudad".

"El Ayuntamiento ha decidido actuar como coordinador de todas las administraciones implicadas para buscar soluciones conjuntas, pese a que no es competencia directa suya", ha asegurado.

San Martín de Porres

Arroyo ha explicado que se convocará otra Junta Local de Seguridad que incluirá a todas las administraciones competentes de la zona de San Martín de Porres. Una medida que busca "garantizar la lealtad institucional y la coordinación entre las distintas instituciones, con el objetivo de abordar de manera eficaz un problema que ha crecido en Ciudad Real".

"El Ayuntamiento facilitará toda la información de la que dispone, incluyendo los datos de la Policía Local, para que puedan integrarse con los del Cuerpo Nacional de Policía. Además, la Concejalía de Servicios Sociales ha desarrollado numerosas actuaciones en la zona y próximamente publicará un informe", ha asegurado.

El objetivo de la Junta será "definir un plan conjunto que permita actuar de manera coordinada y eficaz ante estas ocupaciones y los problemas de convivencia en la ciudad".