El Extra del 11/11 de la ONCE deja en Ciudad Real y Puertollano dos premios de un millón de euros

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado en Ciudad Real y Puertollano dos premios de un millón de euros cada uno, repartidos por los vendedores Cynthia Raquel Zárate Villalba y Víctor Sedano Arévalo, respectivamente.

En Ciudad Real, Cynthia Raquel Zárate vendió el cupón premiado desde sus puntos habituales en las calles Mata y Toledo. "Es una alegría muy grande", afirmaba esta mañana, en un día en el que estaba de libranza, pero decidió salir con su chaleco al encuentro de sus clientes afortunados.

Además del millón de euros, la vendedora repartió otros 95 cupones de 2.000 euros cada uno, que calificó como "una maravilla de lluvia fina".

Por su parte, Víctor Sedano Arévalo, vendedor en Puertollano, dejó otro millón de euros en la localidad. Habitualmente trabaja en la calle Valdepeñas, número 2, aunque también vende en el conocido barrio de las 600 y en el complejo petroquímico de Repsol. "Qué alegrón", comentó, destacando que también ha repartido 119 premios de 2.000 euros, una cantidad "muy buena para todos mis clientes".

Cupones de la ONCE

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ofrecía un primer premio de 11 millones de euros y 11 premios adicionales de un millón, además de 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 euros y 1.080 de 1.200 euros.

Los cupones de la ONCE forman parte de una lotería social, segura, responsable y solidaria con controles que evitan el consumo descontrolado, prohíben la venta a menores y el juego a crédito.

Vendedores

La organización mantiene una política de juego responsable, avalada por los sistemas de calidad de la Asociación Mundial y Europea de Loterías.

Actualmente, la ONCE cuenta con más de 20.700 vendedores y vendedoras en toda España. Sus productos se pueden adquirir a través de la red de vendedores en www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.