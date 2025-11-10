Unidas por Valdepeñas estudia apoyar una moción de censura de PP y Vox para desalojar a Jesús Martín de la Alcaldía

Los tres grupos que forman la oposición en el Ayuntamiento de Valdepeñas -PP, Vox y Unidas por Valdepeñas- están ahormando una moción de censura que de salir adelante desalojaría al socialista Jesús Martín de la Alcaldía después de 22 años.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha de fuentes conocedoras del caso, la llave la tiene Unidas por Valdepeñas, formación de izquierdas que en principio sería proclive a apoyar la iniciativa de PP y Vox.

Durante el fin de semana, la asamblea local de Unidas por Valdepeñas ha valorado esta opción y tiene previsto tomar una decisión definitiva en las próximas horas.

En este sentido, es importante reseñar que los dos concejales de esta formación, Alberto Parrilla y David Alberto Casado, se han mostrado partidarios ante sus compañeros del órgano local de apoyar la iniciativa.

El PSOE de Martín ganó las elecciones municipales de 2023 con 10 concejales y 13 puntos porcentuales más que el PP que se quedó en 6 escaños. El plenario lo completaron Vox con 3 y Unidas por Valdepeñas con 2. No obstante, los socialistas se quedaron a un edil de la mayoría absoluta por lo que la unión de la oposición al bloque facilitaría la moción de censura.

Enfrentamiento Martín-Parrilla

La clave para entender que una formación de izquierdas como Unidas por Valdepeñas pueda facilitar una moción de censura que aúpe al Gobierno municipal a dos partidos de derechas como PP y Vox es el enfrentamiento personal que mantienen Martín y Parrilla.

De hecho, el pasado mes de agosto, el alcalde convocó una rueda de prensa para denunciar que el portavoz de Unidas por Valdepeñas había utilizado un edificio municipal, el auditorio municipal 'Inés Ibáñez Braña', para celebrar su despedida de soltero cuando su pareja había solicitado la cesión del espacio "con un fin cultural".

En aquella comparecencia, Jesús Martín lamentó que se hubiesen grabado numerosos vídeos de la fiesta que habían circulado por redes sociales y en los que se podía ver a Parrilla "empinando el codo".

Más allá del desenlace de este movimiento, Jesús Martín no optará a la reelección en las elecciones municipales de 2027, según anunció el pasado mes de julio.

Desde que accediera a la Alcaldía del municipio vitivinícola en 2003, ha llegado a ganar con un 75 % de los votos, contando con hasta 15 de 21 ediles del arco municipal.

En las últimas elecciones, las de mayo de 2023, Jesús Martín volvió a vencer sacando más de 13 puntos al PP. Lo dejará aunque sigue estando en buena forma.