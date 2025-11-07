Rosa Melchor preside en Toulouse la incorporación de la asociación francesa ANEV a la Red Europea de Ciudades del Vino

La alcaldesa de Alcázar de San Juan y presidenta de la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN), Rosa Melchor, ha presidido este viernes en Toulouse el acto oficial de integración de la Asociación Nacional de Electos del Vino de Francia (ANEV) en la red europea, un hito que refuerza la cooperación internacional en torno a la cultura del vino y el enoturismo.

El encuentro, celebrado en el marco de un congreso con representantes institucionales y expertos del sector, ha subrayado la creciente relevancia del enoturismo como motor económico, social y cultural en Europa.

Con esta adhesión, Francia se incorpora plenamente a RECEVIN, aportando su vasta tradición vitivinícola y su liderazgo internacional a una red que agrupa a decenas de ciudades de distintos países del continente.

Rosa Melchor ha destacado que la incorporación de ANEV supone "un paso natural y necesario para una red que aspira a representar la diversidad y la excelencia de la cultura del vino en Europa".

En su intervención, ha insistido en que el sector vitivinícola "no solo es una fuente de riqueza económica, sino también una herramienta de preservación cultural y ambiental que mantiene vivos los territorios rurales y su identidad".

La presidenta de RECEVIN ha explicado que la integración de Francia refuerza el papel de la red como espacio de cooperación y desarrollo sostenible, al tiempo que promueve modelos de turismo respetuosos con el entorno y con el patrimonio cultural del vino.

"Francia aporta una enorme experiencia que será muy valiosa para el trabajo conjunto de las ciudades del vino europeas", ha afirmado Melchor.

El acto también ha servido para poner en valor el Día Mundial del Enoturismo, que se celebrará este domingo, 9 de noviembre. Rosa Melchor ha recordado que esta conmemoración nació en 2009 como iniciativa de RECEVIN y que, desde 2019, tiene carácter internacional gracias a la cooperación con la Asociación Mundial de Enoturismo (AMETUR).

"Esta fecha simboliza la unión de territorios que comparten una misma forma de entender la cultura del vino como motor de desarrollo sostenible y de identidad común", ha concluido.