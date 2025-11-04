Detectados varios casos "aislados" de gripe aviar en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel

El director del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, Carlos Ruiz de la Hermosa, ha hecho este martes un llamamiento a la "prudencia y vigilancia", pero también a la "tranquilidad", tras confirmarse varios casos de gripe aviar en aves silvestres dentro del espacio protegido.

Según ha señalado, la situación se encuentra "bajo control" y "dentro de un orden absolutamente manejable", gracias a la rápida activación de los protocolos sanitarios y al trabajo coordinado con los veterinarios del Centro de Recuperación de Fauna del Chaparrillo, en Ciudad Real.

Los primeros indicios aparecieron hace dos semanas, cuando los técnicos del parque detectaron algunas aves acuáticas desorientadas, un síntoma característico de la enfermedad.

Desde entonces, se han hallado dos cadáveres de cuatro grullas y de una gaviota reidora, además de observarse varios ejemplares con comportamiento anómalo, entre ellos una hembra de pato colorado.

"No deben generar alarma"

Ruiz de Hermosa ha insistido en que "se trata de casos aislados que no deben generar alarma", y ha recordado que la población de grullas todavía es reducida, en torno a 770 ejemplares, debido a la suavidad del otoño.

El responsable del parque ha explicado que el virus se transmite con facilidad entre las grullas por su comportamiento gregario, aunque ha mostrado cierto optimismo ante la posibilidad de que muchos ejemplares infectados no lleguen a España debido a la agresividad del virus.

Evitar la propagación

Cada ave muerta es retirada y enterrada con cal viva, siguiendo el protocolo sanitario, mientras que los animales enfermos no se trasladan para evitar la propagación del virus.

"Estamos vigilantes y atentos a la evolución, pero la situación en Las Tablas de Daimiel es estable y, de momento, no hay motivo de alarma", ha concluido Ruiz de la Hermosa, quien ha pedido a la ciudadanía que no toque aves muertas y avise al 112 en caso de encontrarlas.