Deja Madrid para vivir en una granja de Ciudad Real: "Gano la mitad que antes, pero tengo un 100 % de libertad"

Hace ocho años, un madrileño decidió abandonar la capital para tener una vida autosuficiente en una parcela situada a veinte kilómetros de Ciudad Real capital. Bajo el nombre de 'Stocks & Tomatoes', este hombre de 32 años comparte en vídeos en redes sociales cómo es su día a día en la España rural.

"Dejé mi vida en Madrid y no me arrepiento de nada. De los edificios de seis plantas a los olivos y las encinas", destaca en una de sus grabaciones. Era encargado en un restaurante y a los 24 años decidió pedirse una excedencia laboral y probar fortuna en esta finca rural en el corazón de La Mancha que pertenecía a su abuelo.

"Tenía un montón de animales y alguien tenía que hacerse cargo de ellos y me decidí a venir. En un principio, tenía pensado quedarme 15 días", relata. Además, sus padres tenían otra propiedad justo al lado. "Me considero un privilegiado por tener esta opción que no todo el mundo tiene", señala.

Si a esto le sumas que no estaba conforme con su estilo de vida y su trabajo, terminó por dar un giro de 180 grados."Trabajaba más horas que un reloj y me dejaba prácticamente todo el sueldo en alquiler y gastos básicos. Básicamente, no era feliz", lamenta.

Ocho años después ha forjado su propio hogar en la provincia ciudadrealeña donde tiene su propio huerto, varias gallinas y ocas, además de olivos y árboles frutales. "No me veo volviendo jamás a una ciudad. Gano la mitad que antes, pero he ganado un 100 % de libertad. He encontrado mi motivación en la vida", confiesa.

La adaptación, admite, fue dura: "Cuando llegué aquí no sabía usar una motosierra o una desbrozadora, es más, no sabía ni lo que comía una gallina". A este respecto, subraya que la vida en el campo requiere de "muchísimos conocimientos que la gente no suele valorar".

Su vida hoy es autosuficiente. "Tengo huevos de mis propias gallinas, fruta y verdura de mi huerto y estoy rodeado de seis perros adoptados. Miro atrás y no me reconozco en ese chaval tan urbanita".

A pesar de las raíces que ha formado en Castilla-La Mancha, reconoce las desventajas de la España vaciada. "El hospital más cercano me queda a 70 kilómetros y el supermercado a 50. Si no tienes coche no puedes hacer básicamente nada...", detalla.

"Evidentemente, aquí no es fácil ganarse la vida, el trabajo escasea, hay poca industria y las oportunidades normalmente están en los grandes núcleos poblacionales. Por eso mucha gente no se atreve a dar el salto", añade.

Sin embargo, para él "los pros sin duda superan a los contras. Al final todo se valora, el que disfruta del pueblo se sentirá tan conectado que será incapaz de abandonarlo y refunfuñará de esa vida frenética urbana".

Sus redes sociales muestran cómo ha hecho realidad una vida basada en la autosuficiencia rodeado de animales, naturaleza y productos de la tierra. "Creo que estoy donde quiero estar".

Más allá de las pantallas, Stocks & Tomatoes ha vertido su experiencia vital en el campo en papel y tinta. En las dos ediciones de su libro llamado 'Diario de Campo' narra cómo afrontó la mudanza y reflexiona sobre su adaptación rural. Se puede adquirir una copia física en su tienda online.

Termina con un mensaje a los jóvenes que en algún momento han pensado en irse a vivir de la tierra y lo ven como algo imposible. "Quiero darles un mensaje de apoyo y de que lo intenten. Valora la opción porque este tipo de vida te va a hacer sentirte totalmente realizado y satisfecho contigo mismo. Yo creo que es sin duda la mejor decisión que he tomado en mi vida", resalta.