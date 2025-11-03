SOS por el preocupante estado de una de las plazas más pintorescas de Castilla-La Mancha: "Está apuntalada"

La alcaldesa de Puerto Lápice (Ciudad Real), Sagrario Baeza, se ha reunido con el presidente de la Diputación provincial, Miguel Ángel Valverde para trasladarle la preocupante situación en la que se encuentra la plaza de la Constitución, uno de los principales emblemas y reclamos turísticos del municipio.

Baeza ha explicado que la plaza presenta graves deficiencias estructurales que obligan a una actuación de envergadura, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

"La plaza tiene más de medio siglo y fue construida con la colaboración vecinal y materiales de la época. Hoy sus cimientos están dañados y la parte superior permanece apuntalada con estructuras metálicas", ha señalado la alcaldesa, quien ha añadido que el proyecto exige "desmontar por completo la estructura y reconstruirla desde los cimientos".

La regidora ha detallado que el Ayuntamiento cuenta ya con informes técnicos, levantamientos topográficos y estudios arquitectónicos, y que la actuación supondrá "una inversión importante", por lo que han solicitado la colaboración de la Diputación para abordar la obra por fases.

En este punto Valverde ha apostillado que verán la posibilidad de poder colaborar a través de iniciativas o programas que incidan en el aspecto turístico o patrimonial, dada la relevancia que tiene este espacio en Puerto Lápice y la vinculación de esta localidad con la Ruta del Quijote.

Encuentro entre el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde y la alcaldesa de Puerto Lápice, Sagrario Baeza.

Reclamo turístico

Puerto Lápice, con cerca de 900 habitantes, es una localidad de gran atractivo turístico gracias a su plaza porticada y la histórica Venta del Quijote, que forman parte del imaginario cervantino y del itinerario cultural de la Mancha.

Durante el encuentro, la alcaldesa, que ha estado acompañada de la concejala Olga Larrumbe, le han comentado al presidente de la Diputación una cuestión urbanística que afecta a una zona residencial construida hace unos cuarenta años, en la que residen en suelo no urbano una veintena de familias.

Según ha explicado la alcaldesa, se trata de un asunto "que se ha planteado reiteradamente en distintas legislaturas sin que hasta ahora se haya podido resolver".