El mejor queso de oveja curado de Europa se elabora en este pueblo de Ciudad Real: puedes probarlo por solo 7 €

La tradición quesera de Malagón (Ciudad Real) ha conquistado Europa. Quesos Don Apolonio, una empresa local con más de un siglo de historia familiar, se ha alzado con hasta tres premios en los European Cheese Awards 2025 celebrados recientemente en Sevilla.

Su queso manchego con denominación de origen llamado 'el Queso de Mercedes' ha obtenido el oro al 'Mejor Queso de Oveja Curado'. Este manjar está elaborado con leche pasteurizada de oveja manchega, se somete a un proceso de maduración mínimo de seis meses y su corteza natural es lavada varias veces con aceite de oliva virgen extra.

La cuña cuesta solo siete euros. El medio queso asciende a poco más de 30 euros y la pieza entera de algo más de dos kilos se puede conseguir por solo 58 euros.

Queso de Don Apolonio premiado.

El Mejor Queso de Oveja Curado 2025 tiene sabores y aromas muy intensos propios de su alta maduración. En boca es muy refinado y presenta toques de avellana. Posee ojos tipo perdiz característicos del queso manchego y su consistencia es firme y compacta.

En este prestigioso certamen Quesos Don Apolonio ha obtenido otros dos premios. Su queso de oveja añejo 'Don Apolonio' ha cosechado el oro al 'Mejor Queso de Oveja Gran Curación' y por su parte el ibérico añejo 'Don Apolonio' se ha alzado con la plata en la categoría de 'Quesos de Mezcla'.

El jurado internacional reconoció la constancia y el saber hacer de la quesería ciudadrealeña que combina métodos artesanales y la calidad de la leche de su propia ganadería.

Estos galardones se suman a los ya obtenidos por la marca, más de 30, entre ellos el reconocimiento del Ministerio de Agricultura al 'Mejor Queso de España 2023-2024'.

La historia de Quesos Don Apolonio arranca a finales del siglo XIX. Cuatro generaciones han preservado el legado de pastores y artesanos, perfeccionando cada matiz en la elaboración.

El actual gerente, Luciano Mata, sostiene que estos premios son el fruto de décadas de esfuerzo y una filosofía que prioriza la autenticidad y la excelencia. Un modus operandi de Don Apolonio que refleja el liderazgo de Castilla-La Mancha en la producción quesera europea y mundial.