El pueblo más grande de Castilla-La Mancha: duplica en tamaño a Madrid y mide 1.208 kilómetros cuadrados

Si te dijera que hay un pueblo en La Mancha que duplica en tamaño a Madrid, pensarías que es una broma propia del Día de los Inocentes. Sin embargo, los datos corroboran que Almodóvar del Campo (Ciudad Real) dispone de un término municipal de 1.208 kilómetros cuadrados, mientras que la capital nacional roza los 604 km².

El municipio más grande de Castilla-La Mancha apenas supera los 5.706 habitantes, lo que se traduce en una de las densidades de población más bajas de España, apenas cuatro habitantes por kilómetro cuadrado.

Almodóvar del Campo se sitúa al suroeste de la provincia de Ciudad Real y abarca gran parte del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Morena, un espacio ecológico idóneo para hacer senderismo, rutas en bicicleta, ornitología y observar especies de animales protegidos.

Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Ayuntamiento

Su inmenso término aglutina diez pedanías y aldeas diseminadas, algunas a más de 90 kilómetros de distancia, como San Benito. La economía del municipio ha dependido históricamente de la ganadería extensiva y la agricultura, aprovechando los recursos de las dehesas y montes.

Su legado histórico también es notable. En este encantador pueblo nació San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, cuya casa natal se ha transformado en museo y punto de peregrinación.

Casa de San Juan de Ávila en Almodóvar del Campo. Sabor Quijote

El casco urbano y alrededores mantienen valiosos elementos patrimoniales como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico-renacentista y donde puedes disfrutar del primer videomapping permanente de España.

Destacan las ruinas del castillo árabe conocido como Fahs al-Ballut, que sirvió como frontera durante la época islámica, y el yacimiento romano de Sisapo en la pedanía de La Bienvenida. Asimismo, merece la pena visitar el Museo Palmero y la Casa-Convento de La Merced.

Yacimiento arqueológico de Sisapo. Turismo y Cultura en Ciudad Real

Para los amantes de El Quijote, la Biblioteca Cervantina reúne ediciones de la famosa obra en diversos idiomas y formatos y el restaurante La Venta de la Inés es mencionado por Miguel de Cervantes en la historia literaria.

De entre las tradiciones populares, los encierros taurinos están reconocidos como Fiesta de Interés Turístico Regional y la romería de Santa Brígida y Las Candelarias aúna folclore y costumbres locales.

Esta simbiosis de historia, naturaleza y cultura convierten a Almodóvar del Campo, el pueblo más grande de Castilla-La Mancha, en un destino turístico rural de referencia en nuestro país.