El PSOE de Ciudad Real celebra su Comité Provincial reivindicando "la política útil frente a los bulos de la derecha"

El PSOE de Ciudad Real ha celebrado este sábado su Comité Provincial, una cita en la que "la solidaridad, la generosidad, el compromiso con la ciudadanía y la buena política, centrada en las personas y alejada de los bulos" han centrado el debate.

El secretario general, José Manuel Caballero, ha hecho un repaso a la actualidad poniendo el foco en guerras como la de Palestina. Al respecto, ha mostrado "orgullo" por la "posición valiente que ha mantenido España y la gran mayoría de ciudadanos que se han movilizado frente a los partidos políticos que han mirado para otro lado de una forma deshumanizada".

Caballero también ha aprovechado para reclamar al PP "solidaridad" y lo ha definido como "un partido que no está dispuesto a facilitar que el Gobierno de España ejecute la quita de la deuda para que las comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, puedan destinar ese dinero a políticas sociales".

Además, ha lamentado que los 'populares' estén "poco centrados en mejorar la vida de la gente y estén centrados en enfangar la magnífica labor y el avance que está consiguiendo el Ejecutivo regional".

Impulso

Caballero también ha destacado que en la región hay 940.000 personas trabajando, "la mayor cifra de empleabilidad de su historia, con un crecimiento económico por encima de la media española".

"Damos un fuerte impulso en gasto sanitario. Nunca antes habíamos destinado tantos recursos a educación pese a contar con menos alumnos. Y estamos haciendo un esfuerzo muy grande para atender a todas las personas que lo necesitan a través de los recursos sociales", ha destacado.

Para el socialista, Castilla-La Mancha es hoy "el mejor ejemplo de Gobierno socialdemócrata", por lo que ha considerado necesario "reivindicar la política útil y amable, frente a la ola de crispación, bronca, insultos y bulos de la derecha y la ultraderecha".

"El PSOE es sinónimo de progreso, igualdad y estabilidad, todo de lo que carece el PP, como vemos en la Diputación de Ciudad Real", ha sentenciado.