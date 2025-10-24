Rechazada la demanda de Abogados Cristianos contra el Ayuntamiento de Ciudad Real por el cuadernillo infantil

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha informado que un juzgado ha rechazado la demanda presentada por la Fundación Abogados Cristianos por el reparto del cuadernillo infantil 'Mandalas con valores' entre los alumnos participantes en un programa de visitas.

Según el Consistorio, la sentencia señala que "no se evidencia vulneración del deber de neutralidad ideológica del Ayuntamiento, ni contradicción con el interés superior de los menores".

El portavoz municipal, Guillermo Arroyo, ha mostrado satisfacción por la resolución judicial, que refuerza "el compromiso del Ayuntamiento con el fomento de los valores de educación, tolerancia y respeto a la diversidad en los que se basa la política municipal".

Asimismo, ha recordado que el procedimiento judicial fue promovido por el concejal de Vox, Ricardo Chamorro, que "ha demostrado que sigue actuando en contra de los intereses del Ayuntamiento y de las familias de Ciudad Real".

"La respuesta de la Justicia demuestra que Chamorro está permanentemente instalado en la confrontación entre los ciudadanos, sin atender al interés general de la ciudad", ha afirmado.

Por último, se ha referido a las declaraciones del edil de Vox cuestionando las referencias morales del equipo de Gobierno. "El respaldo judicial a la política municipal supone un nuevo revés a la postura de rechazo sistemático de Chamorro ante las iniciativas del Ayuntamiento. Cuando uno se equivoca, lo mejor es irse y dejar de estorbar", ha sentenciado.

Salida del equipo de Gobierno

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el cuadernillo de mandalas precipitó la ruptura de Vox con el PP en febrero, que mantenían un Gobierno de coalición desde las elecciones municipales de 2023.

Vox anunció que habían llegado a un acuerdo con el PP para retirar los cuadernos de los colegios. Sin embargo, los 'populares' acabaron dando un paso atrás a la retirada, ya que consideraron que el cuadernillo "hablaba de valores y corresponsabilidad, además del respeto a la dignidad de cada individuo".

Estos hechos hicieron que Vox rompiera el pacto de Gobierno, dejando un nuevo escenario político en el Ayuntamiento de Ciudad Real con un PP gobernando sin mayoría.