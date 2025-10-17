Enfermeros de Almadén denuncian "presiones" y "acoso laboral" para aceptar la coordinación del centro de salud

El conjunto de profesionales de enfermería del Centro de Salud de Almadén ha expresado su "profunda preocupación y malestar" por lo que consideran "presiones laborales" para asumir la coordinación de enfermería del centro.

Según han explicado en un comunicado, la situación ha generado un ambiente de "tensión y miedo" que califican de "acoso laboral de carácter institucional".

El conflicto se ha iniciado cuando la Gerencia de Atención Integrada de Puertollano (SESCAM) ha comunicado su intención de que, ante la falta de voluntarios del equipo para ejercer la coordinación de enfermería, "cada profesional pasara a ejercer la coordinación de forma rotatoria durante periodos de un año".

Ante esta decisión, el equipo de enfermería propuso formalmente una alternativa "legítima y razonable", consistente en que una enfermera del propio servicio, con conocimiento del funcionamiento del centro y plena disposición, asumiera la coordinación de manera estable.

Represalias encubiertas

No obstante, según han relatado los trabajadores, tras presentar dicha propuesta "comenzaron una serie de actuaciones por parte de la Gerencia que los profesionales interpretan como represalias encubiertas y medidas de presión injustificadas", destinadas a forzar la aceptación del sistema rotatorio y a desincentivar la propuesta del equipo.

En las semanas posteriores, denuncian que se han producido modificaciones continuas en los cuadrantes de guardia, así como reducción de horas en algunos profesionales, alteraciones en los turnos de trabajo y la emisión de "comentarios despectivos o amenazantes dirigidos a miembros del equipo, transmitidos en un tono claramente coactivo".

Deterioro laboral

Estas actuaciones, aseguran, han provocado un deterioro del clima laboral y un fuerte malestar entre el personal sanitario, que considera que se está vulnerando su derecho a desarrollar su labor en un entorno seguro y respetuoso.

Los profesionales han subrayado que la situación "ha derivado en un ambiente laboral tenso e insostenible", marcado por la incertidumbre y el temor a nuevas represalias. "Es inadmisible trabajar bajo presión y con miedo a las consecuencias por expresar una opinión profesional distinta", han lamentado.

Reclamación

Desde el equipo de enfermería insisten en que su única intención es garantizar la mejor organización posible del servicio y el correcto funcionamiento del centro de salud, pero siempre desde el respeto a sus derechos laborales y profesionales.

Por último, han reclamado que se adopten medidas para esclarecer los hechos denunciados y que se restablezca un clima laboral adecuado en el Centro de Salud de Almadén, "donde el bienestar de los trabajadores repercute directamente en la calidad asistencial a los pacientes".