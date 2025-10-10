Ciudad Real estrena cuatro nuevos autobuses propulsados por gas GLP: "Toda la flota ya es sostenible"

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha completado la renovación de la flota del servicio de transporte urbano de viajeros con la incorporación de cuatro nuevos autobuses propulsados por gas GLP. Estos vehículos circulan desde hoy por las calles de la capital.

Con esta adquisición, toda la flota municipal queda compuesta por vehículos de energías limpias, reafirmando el compromiso del consistorio con la sostenibilidad y la mejora de la calidad del aire.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el concejal de Movilidad, Miguel Hervás, han presentado esta mañana los nuevos vehículos, cuya inversión asciende a 1,3 millones de euros. Los autobuses, que se incorporan a las líneas 1A, 1B y 2, sustituyen a las unidades más antiguas del servicio.

Autobuses Ciudad Real Ayuntamiento de Ciudad Real

Cañizares ha destacado que esta actuación forma parte de una estrategia municipal más amplia "para avanzar hacia una ciudad más amable y con buena calidad de vida", en la que también se enmarca la reciente apertura de las calles peatonales del centro.

Mejora urbana

Además, ha anunciado que el Ayuntamiento continuará trabajando en la mejora del transporte urbano, un servicio que el pasado año incrementó su número de usuarios en un 12 %.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Miguel Hervás, ha subrayado que los nuevos vehículos incorporan tecnología de última generación en materia de seguridad, como alcoholímetros obligatorios para el arranque, sensores de movimiento y sistemas de reconocimiento de límites de velocidad.

Autobuses Ciudad Real

Según ha indicado, se trata de "una muestra más de la apuesta del equipo de gobierno por una movilidad más segura, sostenibilidad y accesible".

Movilidad

El Ayuntamiento estudia actualmente ajustes en algunas paradas tras las modificaciones con la puesta en marcha de las calles peatonales, así como una posible ampliación de las líneas para llegar a nuevas zonas de la ciudad.

El alcalde ha recordado que el coste anual del servicio de transporte urbano supera los 3 millones de euros, financiados íntegramente con fondos municipales, y ha reiterado la voluntad del equipo de gobierno de mantener e impulsar este servicio esencial para la calidad de vida de los ciudadanos.

Con la llegada de estos nuevos autobuses, Ciudad Real da un paso más hacia una movilidad más limpia, moderna y eficiente, consolidando su compromiso con un modelo de ciudad sostenible y centrado en las personas.