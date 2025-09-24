Piden la dimisión del alcalde del PSOE de un pueblo de Ciudad Real por "acoso laboral" sobre la secretaria

El Partido Popular de Torrenueva (Ciudad Real) ha pedido este miércoles la dimisión inmediata del alcalde socialista del municipio, Raúl Bravo Velasco, tras conocerse su "ataque desproporcionado contra la imagen pública y profesional" de la secretaria-interventora del ayuntamiento a raíz de la denuncia pública emitida por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Ciudad Real (COSITAL).

Este conflicto se origina en las continuas discrepancias del regidor con los informes jurídicos y de control interno emitidos por la funcionaria, según argumentan los 'populares'. En este sentido, ha lamentado estas "actuaciones de dudosa legalidad".

En abril de 2024, el COSITAL presentó una queja formal ante el Ayuntamiento de Torrenueva alertando sobre un "posible acoso laboral" hacia la secretaria-interventora. Un presunto acoso que parece estar relacionado con las finanzas municipales.

En este sentido, el PP alertó recientemente que el consistorio incumplió en 2024 la regla de gasto basándose en datos del Ministerio de Hacienda. Ante estas acusaciones, el alcalde atribuyó el problema a "deficiencias administrativas del órgano de control" y constató que el ayuntamiento cumplía "sobradamente" con esta normativa con los "datos correctos".

Asimismo, este pasado mes de julio la formación 'popular' denunció Raúl Bravo Velasco por un presunto delito de prevaricación administrativa al adjudicar contratos por más de 128.000 euros a una empresa vinculada con un familiar, ignorando los informes desfavorables de la secretaria-interventora.

Volviendo al conflicto laboral, el alcalde de Torrenueva ha presentado una queja formal ante COSITAL Castilla-La Mancha por la "falta de diligencia administrativa" de la funcionaria.

En contraposición, desde el PP insisten en la dimisión porque "es intolerable que un alcalde utilice su cargo para arremeter contra una trabajadora independiente" y añaden que es la primera vez que el COSITAL emite una denuncia de este tipo contra un regidor.