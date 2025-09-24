El concejal de Valdepeñas responde sobre su polémica despedida de soltero: "Es una persecución política"

El concejal de Unidas por Valdepeñas, Alberto Parrilla, ha respondido al alcalde socialista, Jesús Martín, quien este martes le pedía su dimisión por celebrar su despedida de soltero el pasado viernes en el auditorio municipal 'Inés Ibáñez Braña', declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

"Es una persecución política en toda regla, ya que represento la única oposición real al equipo de gobierno del PSOE de Valdepeñas", ha asegurado este miércoles el edil en una rueda de prensa junto a su pareja sentimental, Loida Donado.

En un vídeo difundido en redes sociales se puede ver a Parrilla celebrando una fiesta privada con DJ "empinando el codo y la bota", según criticó ayer el regidor. En este sentido, Martín anunció que abriría un expediente informativo por haber utilizado el auditorio para un fin distinto al notificado por Loida cuando lo reservó.

La pareja del concejal ha aclarado que solicitó el espacio para desarrollar un "concierto privado" con motivo de su boda. "El propio alcalde aprobó la petición y pagué las tasas correspondientes", ha asegurado Loida.

Ambos han lamentado que el alcalde ha traspasado "todas las líneas éticas" con este "ataque misógino".

Sobre el expediente, el concejal de Unidas por Valdepeñas ha explicado que "no existe base alguna para abrir un expediente sancionador", ya que la ordenanza municipal no prohíbe explícitamente este tipo de uso si se aporta toda la documentación necesaria.

"Este espacio ha sido utilizado muchas veces antes sin ningún problema, salvo cuando lo solicita un concejal de la oposición", ha sentenciado Parrilla que ha asegurado que no se dejará "amedrentar" y seguirá defendiendo a los vecinos de Valdepeñas desde la oposición.