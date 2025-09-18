Un toro hiere en el escroto a un corredor durante el encierro de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

Un hombre ha resultado herido este jueves en la zona escrotal en el transcurso de la segunda jornada de encierros en la localidad de Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

Según ha informado el Consistorio, el incidente ha tenido lugar en la plaza de toros cuando el herido se ha resbalado al intentar saltar la barrera que separa la arena del callejón y ha sido alcanzado por los pitones del astado.

En un primer momento, ha sido atendido de urgencia en el quirófano móvil por el equipo médico que también aporta el Ayuntamiento y tras esos primeros auxilios ha sido evacuado en ambulancia al Hospital 'Santa Bárbara' de Puertollano.

El encierro había comenzado con el encendido de la mecha del chupinazo por parte del pregonero de las Fiestas, Manuel Hipólito Romero.

Acompañado de su esposa, del alcalde José Lozano y de otros ediles, Romero ha vivido con satisfacción el honor de dar comienzo al acto taurino más querido por sus paisanos.

Precisamente en su discurso inaugural de las celebraciones, Manuel dedicaba algunas de sus palabras más sentidas a esta tradición, de los que dijo que "estaría horas hablando", porque "son el icono más importante de nuestras aficionadas fiestas", afirmó.