El Gobierno restaura una de las plazas de toros más pintorescas de Castilla-La Mancha: cuadrada y con una ermita

El Ministerio de Industria y Turismo ha concedido una ayuda de 1,5 millones de euros para la restauración de la ermita y la plaza de toros Las Virtudes de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), una de las más pintorescas de la región y de planta cuadrada.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, el proyecto contempla dos grandes ámbitos de intervención, por una parte en la ermita y por otra en el coso.

En la ermita, la restauración afecta a las pinturas y el artesonado mudéjar, mientras que en la Plaza de Toros se ha acometido la reforma del graderío sur, la reparación de maderas dañadas por xilófagos, la mejora de cubiertas y chiqueros, y la creación de un espacio museístico en la Casa de la Despensa.

Visita de David Broceño a Santa Cruz de Mudela.

Coso de Las Virtudes

El conjunto arquitectónico de Las Virtudes es una tipología característica de 'ermita-plaza de toros' en la provincia de Ciudad Real.

La ermita es anterior al siglo XV, con una techumbre mudéjar de par y nudillo del siglo XV. En ella destacan la Capilla Mayor y el Camarín de la Virgen de estilo barroco.

En cuanto a la plaza de toros, está fechada en 1645 y tiene planta cuadrada, concebida como una plaza urbana convertible en coso taurino, con sillería clásica. Dos de sus lados están delimitados por la ermita y una edificación anexa.