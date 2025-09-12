Piden paralizar la competición de un pueblo de Ciudad Real que utiliza animales vivos: "Es una crueldad"

La asociación de rescate y protección de aves urbanas, 'Apus Libera', y otros colectivos animalistas han convocado una concentración frente al Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad Real) este viernes a las 12:30 horas para mostrar su rechazo al 'campeonato de tiro al pichón' previsto para este sábado como parte de las fiestas patronales de la localidad ciudadrealeña.

"No es caza, no es deporte, es una crueldad", ese será el lema de esta movilización que pretende impedir la celebración de este evento en el antiguo polígono ganadero de Miguelturra, de titularidad municipal.

Defienden que este campeonato "implica la muerte de animales vivos por puro entretenimiento" y que esta práctica está "prohibida en diez comunidades autónomas". En este sentido, argumentan que existen alternativas como "el tiro al plato o la hélice".

Cartel del evento.

Castilla-La Mancha permite esta actividad cinegética bajo excepciones contempladas en la Ley 7/2020 de Bienestar Animal. Por ende, alegan una revisión de la normativa autonómica para erradicar dichas excepciones que permiten "emplear animales para competiciones festivas".

A pesar de ello, piden al ayuntamiento que retire su apoyo y revoque el permiso de uso de ese antiguo polígono para el desarrollo del acto. Asimismo, instan a los organizadores a "sustituir las palomas vivas por platos o blancos mecánicos".

Hacen un llamamiento a la ciudadanía para "alzar la voz contra una práctica que genera un amplio rechazo social y solo sirve para la diversión de una minoría".