Todo listo en Alcázar de San Juan para su Feria y Fiestas 2025: conoce la programación completa

El concejal de Festejos de Alcázar de San Juan, Javier Castellanos, ha informado de la programación oficial de la Feria y Fiestas 2025, que se celebrarán del 3 al 8 de septiembre.

"Unas fiestas que están pensadas para todas y todos los alcazareños, desde los más pequeños hasta nuestros seniors. Y que tienen un carácter inclusivo, participativo y seguro". Según el edil, la intención es "que la gente disfrute, se lo pase bien y ejerza de forma responsable, como son los alcazareños y alcazareñas, para tener la mejor feria posible".

El cartel de la Feria 2025 es obra de la pintora alcazareña Luz Barberán, artista con una amplia trayectoria y presencia en certámenes y exposiciones.

El 3 de septiembre arrancará la programación con la tradicional diana a cargo de la agrupación El Perdón, el pregón del cineasta Hugo de la Riva, la imposición de pañuelos a Don Quijote y Sancho Panza por la Asociación Banda de Música, que celebra su 130º aniversario, y la Cabalgata Inaugural. A medianoche, el cielo se iluminará con un espectáculo pirotécnico que lanzará 303 kg de pólvora negra.

La Feria de Día se repartirá entre el Parque Alces, la Piscina Municipal y la Plaza de España, con espectáculos infantiles (El mono sin pelo, Magia Robin e Chiquetín, El rapto de Res), talleres, vermús con música en directo y las típicas pero siempre anheladas degustaciones gastronómicas.

La Feria de Noche contará un año más con las diversas demostraciones gastronómicas en la Avenida del Deporte, la tradicional Noche de las Gachas (7 de septiembre) en el Camino de Palacio, cuyas inscripciones comenzarán el lunes 25 de agosto, y diversas actuaciones musicales en la Plaza de España y la Plaza Joven.

Conciertos

Entre las propuestas musicales destacan:

2 y 3 de septiembre: Dani Fernández (entradas agotadas). El día 3, DJs Krumel, Roberto Crespo e Iván Lucas (acceso gratuito).

4 de septiembre: Las Ketchup, David Civera y King África, que preceden a Amygdala, Gazel y Back Y Luzzy.

5 de septiembre: gran orquesta Seven Crashers y música urbana con Parkineos y los DJ Isaac Romero, Chema González y Agustín Montes.

6 de septiembre: Festival 'Pirata La Mancha' con ocho bandas de rock y punk de renombre en el panorama nacional.

Programación completa

Martes 2 – Preferia

21:30 h – Plaza Joven: Concierto de Dani Fernández. Apertura de puertas: 19:30 h. Aforo: 9.500 personas.

Miércoles 3 – Actos inaugurales

10:30 h – Parroquia de Sta. Quiteria: XXII Concurso de dibujo infantil Así vemos a la Virgen y XXII Concurso literario infantil Te pedimos y queremos María.

20:30 h – Diana musical a cargo de la Agrupación Musical “El Perdón”.

21:00 h – Plaza de España: Pregón a cargo de Hugo de la Riva. Imposición del pañuelo festivo a Don Quijote y Sancho Panza.

21:30 h – C/ Doctor Bonardel: Cabalgata de inauguración con Gigantes y Cabezudos.

22:00 h – Recinto Ferial: Corte de cinta y encendido de la iluminación decorativa.

21:30 h – Plaza Joven: Concierto de Dani Fernández (apertura 19:30 h, aforo 9.500 personas).

23:59 h – Zona calle Enea: Espectáculo de fuegos artificiales.

00:15 h – Piscina Municipal: Orquesta Clave Roma.

01:00 h – Plaza Joven: DJs Krumel, Roberto Crespo e Iván Lucas.

Jueves 4 – Día del Niño y Día del Mayor

Recinto Ferial: Precios reducidos en atracciones.

11:00 h – Parque Alces: Día de la Persona Mayor con música en directo y degustación de torta con limón.

12:00 h – Piscina Municipal: Día del Agua para menores de 14 años.

13:00 h – Plaza España: Demostraciones de pipirrana (Peña Flamenca Alcazareña) y bizcochá (Asociación Encajeras del Torreón).

13:30 h – Plaza España: Feria de Día con DJ Villajos.

21:30 h – Piscina Municipal: Concierto Dubbi Kids (Gira 10º Aniversario).

22:00 h – Plaza de España: Noche del Flamenco.

22:30 h – Avda. del Deporte: Noche de la Convivencia (Cruz Roja) y tortas en sartén (Hermandad de San Antón).

22:00 h – 2:00 h – Plaza Joven: Concierto de Las Ketchup, King África y David Civera.

2:00 h – 6:30 h – Plaza Joven: Amygdala, Gazel, Back y Luzzy.

Viernes 5

12:00 h – Parque Alces: Cuentos clásicos y otros monos (Compañía El Mono Sin Pelo).

13:00 h – Plaza España: Demostración de ensalá de limón (Asociación Coros y Danzas Tierra Llana).

13:30 h – Plaza España: Feria de Día con “Yo y mi circunstancia” + DJ Juano.

22:00 h – Plaza de España: Noche de Música Popular.

22:30 h – Avda. del Deporte: Duelos y quebrantos (Asoc. Cultural Taurina El Estoque) y pisto manchego (Ateneo).

21:30 h – 6:00 h – Plaza Joven: Orquesta Seven Crashers + Parkineos y DJs Isaac Romero, Chema González y Agustín Montes.

Sábado 6

12:00 h – Parque Alces: Menuda magia Robin y Chinchetín.

13:00 h – Plaza España: Machacón (Amas de Casa) y tortilla española (Asoc. Plural LGTBI+).

13:30 h – Plaza España: Feria de Día con “Cuello Mao” + DJ Luis G.

17:00 h – 6:00 h – Plaza Joven: Festival Pirata La Mancha (apertura 16:00 h).

22:00 h – Plaza de España: Festival de Folklore Castellano-Manchego.

22:30 h – Avda. del Deporte: Migas de pastor (Asoc. Donantes de Sangre SESCAM).

23:00 h – Piscina Municipal: Trío Aristos.

Domingo 7

12:00 h – Parque Alces: El rapto de Rex.

13:00 h – Plaza España: Zurra (Moros y Cristianos Alkasar) y asadillo (AECC).

13:30 h – Plaza España: Feria de Día con Orquesta Daikiri + Koregmusic.

22:30 h – Camino Palacio: XXXVIII Noche Popular de Gachas Manchegas (amenizada por DJ).

Lunes 8