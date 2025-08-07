Núñez exige al Gobierno de Page "cumplir con la ampliación" del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido al Gobierno regional que "deje de engañar a los ciudadanos" y acometa la ampliación del Hospital Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

"Es una infraestructura sanitaria necesaria y prometida durante años, pero sigue sin iniciarse a pesar de los anuncios y titulares", ha lamentado el 'popular' durante una visita al centro junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcázar, José Antonio Navarro.

Desde allí ha recordado que el pasado 18 de octubre de 2024, coincidiendo con el XXX aniversario del centro sanitario, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, anunció "a bombo y platillo" la licitación de unas obras valoradas en 75 millones de euros, con inicio previsto en 2025.

"Estamos ya en agosto de 2025 y la realidad es demoledora. No hay ni una máquina trabajando, ni una piedra movida, ni una inversión real consignada. Una vez más, promesas vacías y propaganda socialista", ha lamentado.

Propuestas del PP

Núñez ha propuesto una serie de medidas para mejorar la sanidad en el municipio ciudadrealeño. Incluyen la ampliación inmediata del hospital, "con dotación presupuestaria real y calendario de ejecución transparente", o el aumento del catálogo de especialidades en el centro y refuerzo del número de especialistas.

Asimismo, ha apostado por reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, "que siguen disparadas tras años de dejadez". También "mejorar la Atención Primaria y recuperar la carrera profesional sanitaria".

Por último, ha defendido la "ampliación del número de plazas en residencias geriátricas", ante el aumento de la demanda y el envejecimiento de la población o la implantación de estudios universitarios de grado en ciencias de la salud.

"Castilla-La Mancha necesita más hechos y menos promesas, ya que la salud no puede esperar y nuestros profesionales sanitarios tampoco", ha sentenciado.