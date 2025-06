Pepe Lomas se niega a pagar la indemnización por matar a un ladrón en su casa: "No quiero convertir esto en un mercadillo"

Pepe Lomas, el anciano condenado por matar a un ladrón reincidente en su casa de Ciudad Real, ha asegurado que no pagará "ni un solo euro" de indemnización a su familia pese a que su abogado ponía en marcha hace poco más de dos semanas una colecta en la que ya han recaudado más de 57.000 euros.

Así lo ha expresado este librero jubilado al programa de Cuatro 'Código 10', que se ha acercado a la casa de campo del paraje de La Atalaya en la que se produjeron los hechos y donde Lomas continúa viviendo.

El anciano ha indicado que le "parecería injusto pagar un solo euro porque yo no maté a ese señor". En este sentido, se ha defendido sosteniendo que es "imposible" que él hiciese esas heridas cuando "no me aproximé a menos de 8 ó 10 metros" y las lesiones estaban "hechas a bocajarro".

Durante su intervención en el programa, Lomas ha argumentado que lo último que persigue es "convertir esto en un mercadillo".

"La importancia moral que tienen estas cosas es tan enorme que traducirlas a dinero es imposible", ha aducido, además de pedir que "no hagamos hincapié en el dinero sino en la posición moral, en la invasión de la intimidad de un ser humano".

Pepe Lomas, el anciano que acabó con su ladrón, se niega a pagar la indemnización tras haber recaudado más de 48.000 euros:



“Me parece injusto un solo euro”



🔴 #Código10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

➡ https://t.co/LoaN6HQ3n8 pic.twitter.com/81KQugIYkW — Código 10 (@Codigo10tv) June 24, 2025

Por todo ello, ha insistido en que "no quiero cobrarlo" porque "no tengo la culpa de que la justicia se equivoque".

Apertura de la colecta

Estas declaraciones de Lomas se producen tras la apertura del crowdfunding por parte de su abogado, José Luis Lumbrera, el pasado 9 de junio.

En declaraciones a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, el letrado reconocía que puso en marcha la colecta después de consultar la idea tanto con Lomas como su familia, que estaban de acuerdo en intentar canalizar todo el apoyo popular que habían recibido durante el proceso de esta manera.

De hecho, establecieron un objetivo de 80.000 euros con el fin de recaudar los 52.000 euros a los que fue condenado por responsabilidad civil, las costas judiciales, los intereses generados y el tratamiento psiquiátrico que necesita el anciano, diagnosticado de trastorno delirante paranoide, y así evitar que el juzgado embargue a Lomas su única posesión, la casa donde continúa viviendo.

Precisamente su situación mental ha sido clave en todo el proceso judicial dado que el jurado que lo declaró culpable la consideró una eximente incompleta de anomalía psíquica, circunstancia que mantuvo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso de apelación que rebajó la pena impuesta de 6 años a 9 meses.

De hecho, en la propia vista Lomas expuso que "alguien puso el cadáver" de Nelson David Ramírez y que era víctima de una "trama orquestada". Una argumentación que chocaba tanto con la de su abogado, que basaba su defensa en la legítima defensa como con las grabaciones del 112 en la noche de los hechos donde reconocía ser el autor de los disparos.