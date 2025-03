El alcalde de Manzanares rechaza que un hotel acoja a más de cien inmigrantes: "No se dan las condiciones idóneas"

El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha asegurado que el Ayuntamiento se "opondrá" de manera pública a la llegada de un centenar de migrantes africanos de entre 20 y 40 años a un hotel del municipio porque a su juicio "no se dan las condiciones idóneas".

Estas declaraciones se producen después de que el gerente del Hotel Manzanares, donde está previsto el alojamiento de estas personas, haya publicado un comunicado en redes sociales en el que defiende su llegada después de que hayan huido de las "guerras, hambruna y miseria" de sus países de origen.

Los migrantes llegarían a Manzanares a través de una ONG con la que el empresario ha firmado un contrato hasta el 31 de diciembre para su traslado a mediados de abril desde el hotel de Malgrat de Mar (Barcelona) donde están alojados hasta ahora.

Sin embargo, esta situación ha sido rechazada por el regidor manzanareño, quien en unas declaraciones a la agencia Efe ha lamentado que el Ayuntamiento "no ha tenido la información en ningún momento, ni ha participado en ningún caso de las decisiones de este tipo de proyecto".

Por ese motivo, ha alertado de que "puede que no se estén dando o no se dan las condiciones idóneas" para la acogida y ha apuntado que el Consistorio tiene claro que "no se pueden traer a personas sin ningún tipo de control, en un modelo tal vez de hacinamiento y no en las condiciones adecuadas".

"Manzanares es una ciudad solidaria, acogedora e integradora que a lo largo de décadas ha demostrado su capacidad de acogimiento e integración, pero las cosas tienen que estar armonizadas y reguladas, y desde luego, en este caso, las condiciones me parece que no se dan", ha apuntado.

En este punto, ha insistido en que nadie ha contactado con el Ayuntamiento para hablar sobre esta decisión y ha subrayado que tomar esta decisión "al margen del Ayuntamiento" es "inadmisible y también un error".

Críticas a la oposición

Respecto a PP y Vox, que han avanzado sus intenciones de llevar el asunto al pleno de este lunes, ha indicado que lo primero que han hecho "es generar alarmismo y preocupación, desde la desinformación también, lo cual es más grave".

"La oposición está en su papel de crispar, en el papel de confundir, en el papel de alarmar a la población, cosa que el equipo de gobierno y yo como alcalde lo combatimos, a pesar de estar muy acostumbrados", ha añadido.