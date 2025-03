El Ayuntamiento de Puertollano expedienta y suspende a un alto funcionario de Urbanismo por su forma de trabajar

El Ayuntamiento de Puertollano ha confirmado este miércoles que la Junta de Gobierno Local reunida el pasado 11 de marzo ha aprobado la apertura de un expediente disciplinario contra una persona que ocupa la plaza de arquitecto municipal. Ha sido suspendido en sus funciones hasta que la instrucción aclare su manera de proceder al frente de la gestión técnica de la Concejalía de Urbanismo.

Así lo ha confirmado el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Ruiz, recordando que desde que llegó al Consistorio se ha propuesto "agilizar la gestión y los trámites administrativos". "No puede ser que un ciudadano tarde seis meses en conseguir una licencia de obra, algo inconcebible, o que en ocasiones no se conteste en tiempo y forma a las administraciones cuando realizan sus requerimientos", ha lamentado.

Debido a estas circunstancias y a las demandas de empresas constructoras, ha decidido abrir este expediente disciplinario.

"No afectará a la gestión municipal"

No obstante, el alcalde ha asegurado que las circunstancias "no afectarán a la gestión municipal y al buen funcionamiento de la Concejalía de Urbanismo" ya que cuentan con otro arquitecto y se sigue trabajando en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y en la ampliación de la plantilla municipal.

Asimismo, ha afirmado que recientemente se ha convocado una bolsa urgente de arquitecto municipal por concurso de méritos, negociada con los sindicatos hace más de un mes.

"No hay constancia de que la persona expedientada haya cursado una denuncia por acoso laboral. La suspensión de funciones no podrá prolongarse más allá de seis meses y no impide que siga cobrando el salario base, con el derecho de recuperar el importe de los complementos específicos cuando se levante la suspensión", ha sentenciado.