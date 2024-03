El palacio de Ciudad Real que asusta al equipo de Cuarto Milenio: "Se eriza el vello"

El equipo de Cuarto Milenio ha visitado uno de los lugares más emblemático de Almagro (Ciudad Real). Se trata del palacio de los Marqueses de Torremejías, un inmueble adquirido hace algunos años por el mecenas mexicano Mauricio Fernández Garza y en el que muchas de las personas que han pasado por él relatan episodios cuanto menos extraños.

En realidad, el llamado también 'palacio de las ánimas' es un complejo que encierra dos edificacionese que en principio eran independientes. Por una parte, el palacio en sí edificado a finales del siglo XV y que entre sus paredes encierra elementos arquitéctonicos pertenecientes a reformas posteriores, y el hospital de las ánimas, un lugar de caridad donde eran atendidas las personas con menos recursos del lugar.

Cuando en 2019 Fernández Garza adquirió el complejo, comenzó una reconstrucción que sacó a la luz interesantes elementos artísticos que hasta ese momento estaban tapados por capas superpuestas. Durante ese meticuloso trabajo, los operarios que participaban en la obra comenzaron a notar situaciones extrañas.

"Yo tenía siempre una sensación como de mal rollo. Incluso, había ocasiones en las que me tenía que ir a dar una vuelta", explica uno de los carpinteros que vivió en sus propias carnes una situación inquietante: "La parte del hospital la teníamos tapada con paneles de madera que cerrábamos con candados. Una tarde, mi compañero me llamó porque se había quedado encerrado y no podía abrir. Cuando llegué, el candado estaba echado desde fuera y allí solo estábamos los dos".

Otros episodios sin aparente explicación ocurrían con la luz. El director del palacio, Santos Romero, explica como en el momento de empezar las obras "se quita el contador de la luz para instalar uno de obra". Sin embargo, ya con la reforma iniciada "veníamos y había luces encendidas que no estaban enganchadas a los contadores de obra".

El propio Fernández Garza también realta alguna de estas situaciones que "siempre ocurren de noche". En este caso, reconoce que a veces se escucha "sonido de muebles arrastrándose" en el dormitorio de la marquesa.

Aislamiento

Para intentar definir todos estos fenómenos descritos, el equipo de Cuarto Milenio lleva a cabo un aislamiento en el que participan tres de sus integrantes en otras tantas dependencias del palacio.

El más nervioso durante toda la grabación es el historiador Antonio José Moreno, sentado en una zona de las antiguas caballerizas donde desde el principio confiesa que "no estoy tranquilo" con la puerta que comunica con el antiguo hospital. Conforme pasan los minutos, sus sensaciones no mejoran e incluso describe como se le "eriza el vello de la coronilla". Entonces, opta por cambiar de posición para tener contacto visual con una puerta bajo la que sin motivo aparente se enciende una luz durante varios minutos.

Este historiador también es el encargador de apuntar el origen de estos supuestos fenómenos paranormales según las leyendas que circulan sobre el palacio. "Pudo haber algún niño no oficial de las familias que han habitado el palacio que pudo desaparecer. Quién sabe si esas presencias vienen de ese niño que pudo pasar a la otra vida en este palacio", reflexiona.