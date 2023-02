Trancas y Barrancas pregonarán el Carnaval de Ciudad Real: novedades y todo el programa

Los cómicos Juan Ibáñez y Damián Mollá, que cada noche de lunes a jueves ponen voz a las famosas hormigas Trancas y Barrancas en "El Hormiguero" (Antena 3), serán los pregoneros del Carnaval 2023 en Ciudad Real.

Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa de la capital, Eva María Masías (CS), después de participar en marzo del pasado año en el veterano espacio televisivo conducido por Pablo Motos, donde estrenó la fugaz sección "Apuestas con alcaldes" compitiendo contra el también humorista Santiago Segura. La política ganó el juego y, precisamente, evitó tener que renombrar a una de las principales avenidas de Ciudad Real como "Trancas y Barrancas".

Juan Ibáñez y Damián Mollá serán los encargados de dar el pistoletazo de salida al Carnaval 2023 en Ciudad Real. Aunque el pregón se celebrará el sábado 18 de febrero a las 20:30 horas en el teatro Quijano, las actividades carnavalescas comenzarán un día antes en la ciudad y se prolongarán hasta el Domingo de Piñata, 26 de febrero.

Este año, según ha adelantado Masías, se ha pensado en contentar a todos los públicos y, para ello, se ha recuperado el baile de mayores y la fiesta infantil. Además, por primera vez tendrá lugar un concurso de drag queen y se degustará la "Fruta de sartén", entre otras iniciativas.

Lo que no cambia es que el Carnaval 2023 cerrará, como es habitual con el "Gran desfile del concurso nacional de carrozas y comparas", declarado de Interés Turístico Regional, que se celebrará el Domingo de Piñata.

Para votar a la asociación pone participante preferida por cada uno, los vecinos de Ciudad Real podrán hacerlo a través del teléfono móvil leyendo el código QR que se incluye en el programa del Carnaval. El sistema, según ha avanzado el Ayuntamiento, permitirá votar a partir de la salida del último participante. El ganador del voto del público recibirá un lote de productos.

Aquí puedes consultar el programa completo del Carnaval 2023 en Ciudad Real:

Viernes 17 de febrero

Club de los Viernes: "Disfraces del vikingo". 17.00h. a 19.00 h. Talleres de disfraces y juegos. Dirigida a niños/as inscritos en el club de los viernes. Espacio Joven. C/ Barcelona, s/n. Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia.

Fiesta "Teen" de Carnaval. 19.30 h. Música, animación, juegos y concursos. Premios para los que vengan con su disfraz. Dirigida a jóvenes entre 13 y 18 años. Espacio Joven. C/ Barcelona, s/n. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia.

Del 17 al 26 de febrero

Exposición carteles "Carnaval Siglo XXI". Inauguración viernes 17 a las 11.00 horas. Horario: lunes a viernes: Mañanas de 10:00 a 14:00 horas. Tardes de 17:00 a 20:00 horas. Patio del Centro Cultural "Antiguo Casino". Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y tradiciones Populares

Sábado 18 de febrero

Inauguración y pregón del Carnaval. 20:30 horas. Teatro Municipal Quijano. Pregón a cargo de los cómicos monologuistas, Juan y Damián, que son las voces de Trancas y Barrancas en el programa “El Hormiguero”. Inauguración del Carnaval por la Sra. alcaldesa Eva Mª Masías Avis.

Actuación de la comparsa "La Victoria". Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y tradiciones Populares

Domingo 19 de febrero

Concurso Local de Murgas y Comparsas. Plaza Mayor.

11:00 a 12:00 horas. Inscripciones en la Planta Baja del Ayuntamiento.

12:00 a 16:00 horas. Música y animación con Dj en la Plaza Mayor

13:00 horas. Concentración oficial de los inscritos en la Plaza Mayor y posterior desfile por las calles peatonales del centro de la ciudad.

Presentación de las Reinas del Carnaval de las Peñas.

14:00 horas. Entrega de Premios en la Plaza Mayor.

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y tradiciones Populares. Colabora: Federación de Peñas “Alarcos” y Asociaciones de Ciudad Real

Lunes 20 de febrero

Fiesta infantil de Carnaval.

Actuación musical "1,2,3 Adivina lo que es" de Juan "D" y Beatriz. 17’30 a 19’00 horas. Pabellón Ferial C/ Camino Viejo de Alarcos. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia.

Martes 21 de febrero

Baile de Carnaval para Mayores. 16:30 h.

Baile, concurso de disfraces, merienda y regalos. Pabellón Ferial C/Camino Viejo De Alarcos. Entrada con invitación. Recogida de invitaciones a partir del 15 de febrero en la Concejalía de Acción Social, de 11 a 13.00 horas.

Organiza: Concejalía de Acción Social.

Miércoles de ceniza, 22 de febrero

Exposición del El Catafalco con la difunta Dña. Sardina. Plaza Mayor. 12:00 h. a 14:00 h. Dolientes y libro de firmas.

Entierro de la sardina. 18:30 horas. Plaza Mayor.

Inicio de la comitiva del Entierro de la Sardina, con la actuación del Teatro de Calle a cargo de la Asociación "Humo de Colores" y de la Charanga "La melopea". Itinerario: Plaza Mayor, C/ María Cristina, C/ Toledo y Plaza Puerta de Toledo.

"Sardinada" en la Puerta de Toledo. 19:30 horas. Todas las personas asistentes al sepelio podrán disfrutar de unas sardinas asadas, que dicen "que los duelos con pan son menos". Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y tradiciones Populares. Colabora: Federación de Peñas “Alarcos” y Asociaciones de Ciudad Real

Viernes 24 de febrero

Club de los viernes: talleres de Carnaval.

17.00h. a 19.00 h. Talleres de disfraces. Dirigida a niños/as inscritos en el club de los viernes. Espacio Joven. C/ Barcelona, s/n. Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia.

Concurso "Drag Queen. La Gran Drag Show". 20:30 horas. Teatro Municipal Quijano. A beneficio de la Asociación Guerreros Purpuras Precio entrada: 3 euros.Organiza: Ayuntamiento de Ciudad Real y Asociación Cultural Valkyrias.

Sábado 25 de febrero

Degustación de "Fruta de sartén" en la Plaza Mayor. 16:30 horas. Organiza: Ayuntamiento de Ciudad Real, Asociación de Dulcineas y Federación de Peñas "Alarcos".

Obra Teatral "EL PALERMASSO – YO CREO QUE SALIMOS". 20:30 horas. Teatro Municipal Quijano. Precio: Patio de Butaca 15 €. Anfiteatro 12 €.Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y tradiciones Populares

Domindo de Piñata, 26 de febrero

GRAN DESFILE DEL CONCURSO NACIONAL DE CARROZAS Y COMPARSAS

09:00 Concentración en las inmediaciones del Parque de Gasset.

11:00 Inicio del Desfile con el siguiente itinerario: Puerta de Alarcos, c/ Alarcos, Plaza del Pilar, c/ Ramón y Cajal, c/ General Rey, c/ Palma, Avda. del Torreón, c/ Pozo Concejo y c/ Mata.

13:00 Música y animación con Dj en la Plaza Mayor.

Entrega de premios en la Plaza Mayor. A partir de las 17:30, una vez finalizado el desfile, se procederá a la entrega de premios de las diferentes categorías.

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y tradiciones Populares.

