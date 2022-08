Buscan que Twitter haga su magia para encontrar en Ciudad Real al dueño de esta fotografía

Muchas veces las redes sociales -en especial Twitter- son un ecosistema donde muchos usuarios amparados en el anonimato se dedican al insulto y la crítica irrespetuosa. Pero otras veces, tienen una utilidad mucho más amable como ha demostrado Vituco del Río en Ciudad Real.

Este usuario ha publicado un tuit con la imagen de una fotografía que se había encontrado con el fin de intentar localizar a su dueño. En el texto, aseguraba que "acabo de encontrarme esta foto, que parece bastante antigua y seguro que forma parte de algún recuerdo personal," reconociendo que "no me gustaría que la persona que la ha perdido se quede sin ella." Igualmente, añadía que "está en la gasolinera Galp (cerca del Go Fit) en Ciudad Real."

Han sido muchos los que se han hecho eco del mensaje de Vituco con el fin de llegar al dueño de la foto. Uno de ellos ha sido el del concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, David Serrano. El edil animaba a dar difusión a este asunto porque "una de las cosas más importantes que tenemos las personas es nuestra historia." Por ello, confiaba en que "la familia recupere esa foto." Ahora, solo queda que Twitter haga su magia.

Estamos para ayudar y desde @AYTO_CIUDADREAL, @hacemosCR, @PLCiudadReal092 y @PCivil_CReal podemos ayudar con difusión, una de las cosas más importantes que tenemos las personas es nuestra historia. Esperemos que la familia recupere esa foto. Un saludo https://t.co/2TAqygkXb5 — David Serrano (@DvdSerranoM) August 24, 2022

Sigue los temas que te interesan