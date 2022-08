El actor de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), Manu Ríos se ha convertido en una estrella mundial por su participación en la éxitosa serie de Netflix "Élite". Además, ha formado parte de otros proyectos televisivos como la "La Edad de la Ira" de Atreplayer Premium.

Es curioso como Manu Ríos comparte ciudad natal con uno de los directores españoles más importantes de la industria cinematográfica, Pedro Almodóvar, con el que ahora formará parte de su elenco en su nueva película, "Extraña forma de Vida" (Strange Way of Life), que es una respuesta a "Brokeback Mountain" (2005).

El largometraje será western y ya ha comenzado a rodarse en estos meses de verano en el desierto de Tabernas (Almería). El elenco también contará con la participación de Pedro Pascal (Wonder Woman), Ethan Wake (en la recién estrenada The Black Phone) o Jason Fernández (serie Alba), entre otros. Además, participarán promesas del cine español como Sara Salámo (A todo tren) o Pedro Casablanc (Perdida).

Sin duda, este es el paso para que el nuevo 'chico Almodóvar' dé un nuevo salto internacional en su carrera.

Ofrecemos 7 curiosidades sobre el nuevo actor de moda del cine español.

1. Es de origen castellano-manchego

Con la popularidad que ha cosechado Ríos ha conseguido recorrer medio mundo. ¿Pero cuáles son sus orígenes? ¿Dónde nació esta joven promesa? El artista nació en diciembre de 1998 en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), un pequeño pueblo de unos 3000 habitantes, en el que hace apenas 50 años había llegado al mundo Pedro Almódovar.

Desde muy pequeño ha sentido cierta devoción por el mundo del espectáculo. Comenzó cantando en la peluquería de su madre, y una llamada del programa 'Caminando en Familia' hizó que se presentase a este talentshow de Castilla-La Mancha. Con tan sólo 9 años participará en este programa castellano-manchego. Con el paso de los años, se formó en ballet clásico, danza urbana y teatro musical, una de las ramas donde comenzó a desarrollar su faceta artística.

2. Su recorrido televisivo

Mucho antes de fichar por 'Élite', el joven actor se empapó desde que era un crío del espectáculo musical. Así, su pasión por el mundo del entretenimiento le hizó participar en otros programas como 'Cántame cómo pasó', y más adelante en 'Tu cara me suena' o 'Got Talent'. También participó en la obra teatral 'Los Miserables', donde interpretó a Gavroche Thénardier.

Además, en el año 2012 pasó a formar parte del famoso grupo 'Parchís' durante el reencuentro que hicieron con el musical 'Parchís en el mundo mágico'. Él era la ficha roja de ese emblemático grupo que había hecho bailar durante tantos años a los más pequeños.

Con 16 años aterrizó en el mundo televisivo, donde realizó el papel de Mauri para el Chiringuito de Pepe (2010) de Telecinco.

Manu Ríos en El Chiringuito de Pepe

Manu Ríos en el reencuentro de 'Parchís' Fuente: Youtube

3. Cantante

Fanático de la música, Ríos decidió adentrarse en el mundo de YouTube. Allí subía sus covers que comenzaron a hacerse muy populares y a tener miles de reproducciones. Muchos lo llamaban el 'Bieber Español' por su similitud con el cantante canadiense Justin Bieber ya que él empezó su carrera artística a través de la plataforma de vídeos online.

En la actualidad el joven cuenta con más de dos millones de seguidores y es famoso por interpretar canciones como Not Steady de Paloma Mami o Riptide de Vance Joy. Algunas de sus interpretaciones suman los 10 millones de reproducciones.

Además en su canal de YouTube no sólo podemos encontrar contenido musical, sino que el artista suele subir vídeos de blogs de su día a día o de algún viaje. En estos vídeos podemos conocer más sobre su vida o el entorno con el que se relaciona.

4. Modelo internacional de pasarela

Parece que al actor de 'Élite' nada se le resiste, ya que ha desfilado en varias pasarelas de Madrid y Barcelona. Incluso ha atravesado fronteras donde ha tenido mucho éxito en Milán, Pekín o Los Ángeles.

Su atractivo físico le ha abierto puertas en el mundo del modelaje, ya que ha sido portada de varias revistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de manu rios (@manurios)

5.Un auténtico influencer

Antes de ser conocido mundialmente por la serie de Netflix, el actor ya contaba con una amplia comunidad en redes sociales (primero en Tumblr y luego posteriormente en Instagram). Llegó a un millón de seguidores cuando aún no se le conocía como una herramienta profesional sino por su carisma y arrollador atractivo. A día de hoy, ha alcanzado once millones de seguidores en Instagram.

Muchas marcas compiten por ser una de las que vista a esta joven promesa del cine. Las multinacionales Pull and Bear, Dior o Lefties fueron las primeras que se fijaron en él para colaborar en diferentes campañas publicitarias. Estas mismas firmas le llevaron hacia las pasarelas.

En el año 2020, se convirtió en el influencer con más seguidores de nuestro país. No cabe duda, que fue uno de los mejores momentos para este joven actor, pues también se acababa de incorporar al rodaje de la serie juvenil de más éxito de Netflix.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de manu rios (@manurios)

6. Sus papeles más recientes

Cuando parecía que la historia estaba más que terminada y la mitad de los personajes acababan el instituto, va Élite y nos sorprende. Los directores decidieron renovar la serie con una cuarta temporada trayendo nuevos estudiantes. Patrick Blanco (Manu Ríos) se incorporó al nuevo curso de 'Las Encinas'. Junto a él dos nuevas jóvenes entraban en el elenco: Carla Díaz (Madres) y Martina Cariddi (El Guardián Invisible). Tanto fue el éxito cosechado que estos jóvenes actores ya han participado en la quinta temporada, que se estrenó el pasado 8 de abril. De hecho, el equipo ya se ha puesto manos a la obra con la grabación de la sexta temporada. Parece que tenemos todavía Élite para rato.

Ríos está rozando el cielo, ya que este año ha venido cargado de muchos proyectos. Recientemente, ha protagonizado la serie de 'La Edad de la Ira' para la plataforma de Atresplayer Premium. Además de él, Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez y Carlos Alcaide se unen al elenco de protagonistas. Ríos interpreta a Marcos, un joven homesexual nacido en una familia retrógada que decide revelarse ante su padre. Esta serie es la adaptación de la novela homónima de Nando López y relata la adolescencia recurriendo al thriller para abordar los problemas sociales que afectan a los jóvenes.

Manu Ríos presentando la 'Edad de la Ira' junto a Amaia Aberasturi Fuente: Europa Press

Enmarcado en muchos proyectos, actualmente se encuentra grabando la película de Pedro Almódovar. Aunque por el momento se desconoce el papel que interpretará. Además, protagonizará junto a Aron Piper (Ander en Élite) la nueva serie de Netflix: 'El Silencio'. Esta nueva producción es un thriller psicológico creado por Aitor Gabilondo (Entrevías, Patria). La serie indagará en la personalidad de un joven inexplicabamente violento.

7. Su début en la alfombra roja

El éxito internacional de Ríos le han llevado a pasear por la alfombra roja de la Met Gala 2022 (Nueva York). Manu Ríos se ha consolidado como uno de los representantes favoritos de las marcas de moda, después de ya haber asisitido al Desfile de Balenciaga en París.

El artista asistió al evento con un esmoquín de pedrería negro, el famoso 'Mochino' creado por el diseñador estadounidense Jeremy Scott. El look iba acompañado de un colgante de oro blanco, un pendiente y anillos del mismo material pertenecientes a la marca Rabat.

Manu Ríos en la Met Gala 2022

No cabe duda, de que Manu Ríos está en la cima del éxito, pues no hay director o firma de moda que no le haya echado el ojo. Desde luego este joven artista tiene aún mucho que ofrecer.

Sigue los temas que te interesan