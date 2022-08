El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava inspeccionará 50 viviendas

Según la información conocida en el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, desde la Concejalía de Urbanismo se está coordinando la inspección de viviendas en cumplimiento de la ordenanza de mantenimiento de seguridad, salubridad, ornato público y decoro de terrenos, construcciones y edificios. En dicha inspección intervienen además de los técnicos de urbanismo, servicios sociales y Policía Local de Bolaños.

El concejal de Urbanismo, José Manuel Labrador, ha aclarado que aunque "en un principio se trabajó en confeccionar un listado de las viviendas que debían ser objeto de esta inspección, empezando por las de un mayor número de personas empadronadas y añadiendo otras de las que tenía conocimiento servicios sociales o Policía Local, a día de hoy ese listado ha ascendido a 50 viviendas", según ha informado el Consistorio bolañego en nota de prensa.

Hasta ahora se ha procedido a inspeccionar más de 25 viviendas repartidas por Bolaños en las que se ha levantado acta en cada una de ellas en presencia de Policía Local. De las inspecciones realizadas, el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, ha indicado que "no nos han abierto la puerta en seis, no permiten la entrada en la inspección en tres y, además, en uno de los casos hay una sanción por impedir la labor inspectora porque engañó a los agentes".

El Ayuntamiento de Bolaños pretende comprobar con estas inspecciones que se cumple con el estado de las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad, así como el control de documentación relacionado con el registro de inquilinos, contrato de alquiler y las liquidaciones a la Agencia Tributaria. Aunque como ha afirmado el primer edil, "no es fácil porque no siempre se tiene disponibilidad de los Servicios Sociales y la Policía Local de Bolaños o no siempre nos abren la puerta".

A finales de julio, las inspecciones realizadas y actas levantadas han dado lugar a "16 requerimientos a diferentes propietarios para que subsanen los aspectos detectados tanto de habitabilidad como de documentación, dándoles el plazo que establece la ordenanza para la subsanación", ha informado el edil responsable del área.

Esta actividad de inspección no responde a ninguna actuación en concreto, sino que es una competencia municipal que el Ayuntamiento ejerce permanentemente "en todas las viviendas de Bolaños, no solo las de inmigrantes, porque la ley es igual para todos", ha asegurado también Valverde.

Para que una vivienda sea habitable tiene que disponer de un certificado de habitabilidad, es decir, un trámite administrativo que certifica que reúne todos los requisitos mínimos para que una persona pueda vivir en ella en unas condiciones precisas, como por ejemplo estar compuesta de diferentes espacios diferenciados. Por ello, el Ayuntamiento ha anunciado que seguirá realizando más inspecciones para concretar los aspectos que

tienen que corregir.

Sigue los temas que te interesan