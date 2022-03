Un pueblo de Ciudad Real se queda sin concejales del PP, y no hay sustitutos

El PSOE de la localidad ciudadrealeña de El Torno ha lamentado "la falta de compromiso" del PP con la localidad, que ha ido "encadenando dimisiones", pues ha cesado el concejal ‘popular’, los dos compañeros que le acompañaban en las listas electorales de 2019, e incluso quienes nombraron para reemplazarlos, y no hay señales de haber suplentes.

Este "abandono" en bloque del Partido Popular de El Torno a sus votantes, pero también a todos los vecinos, no extraña a los concejales socialistas, testigos de cómo el portavoz `popular´ no supo estar a la altura de las circunstancias tan difíciles que provocó la pandemia. “Simplemente no apareció por el Ayuntamiento en esos momentos”, señala el PSOE.

Añade la nota que “el Portavoz municipal del PP no perdió ni un minuto de su tiempo a ponerse a disposición del Ayuntamiento ni en una llamada, no se presentó a la sesión extraordinaria del 10 de diciembre de 2019, ni a la sesión extraordinaria del 8 de mayo de 2020, ni a la sesión ordinaria del 23 de octubre de 2020, con lo que estuvo casi un año y medio sin acudir al Ayuntamiento, pese a lo difícil de las circunstancias en las que toda ayuda era poca”.

La desidia no quedó ahí, el equipo socialista en el Ayuntamiento se encontró tras la pandemia con un Portavoz del PP que “no se sabía los protocolos sanitarios, por lo que hubo que imprimírselos para que se sintiera seguro en los plenos municipales, pese a guardar todas las medidas de seguridad posibles”.

Los concejales socialistas lamentan que en esa ocasión el PP solo acudiera “con propuestas populistas”, como pagar un porcentaje de la luz a todos los vecinos desde el Ayuntamiento, sin saber de qué partida presupuestaria saldría, ni la cantidad que supondría, “demostrando su desconocimiento del funcionamiento de un ayuntamiento, hasta tal punto de desconocer la diferencia entre ruegos y mociones, y presentando la documentación fuera de plazo, pese a haber sido ocho años alcalde y llevar más de dos años en la oposición; insultando, con malas formas y palabras fuera de lugar”.

Pese a todo, el Partido Socialista de El Torno, traslada a sus vecinos que el equipo de Gobierno, con su alcalde, Ángel Gómez, a la cabeza, “ha estado, está y seguirá estando en los momentos difíciles que tengan que venir, con o sin la ayuda de la oposición”.

Sigue los temas que te interesan