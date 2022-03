La Diputación de Ciudad Real entrega el Premio por la Igualdad a las jugadoras del Kiele Socuéllamos

Las jugadoras del Club Voleibol Kiele Socuéllamos han recibido este martes el VI Premio por la Igualdad de la Diputación de Ciudad Real, un galardón otorgado por unanimidad con el que se ha querido poner de manifiesto que las premiadas no solo son unas ganadoras en la pista, sino que también "han sido capaces de ganar un espacio en la vida, en concreto en el mundo del deporte, donde tradicionalmente las mujeres lo han tenido más difícil".

El presidente de la Diputación provincial, José Manuel Caballero, no ha dudado en destacar a las jóvenes del Kiele como símbolos del esfuerzo por la igualdad a través del deporte. Ha dicho que constituyen un ejemplo claro de que "el deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y su influencia publica, constituyen un motor de cambio social y pueden contribuir a promover la igualdad entre hombres y mujeres", según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Con este premio la Diputación quiere reconocer también a todas las mujeres relacionadas con el deporte, como es el caso de las directivas, árbitros, periodistas deportiva y entrenadoras, porque las jugadoras del Kiele son "una referencia para otras mujeres, para que se animen a perseguir espacios en un sector que ha sido tradicionalmente de hombres".

Ha lamentado, por otro lado, que las mujeres deportistas tengan sueldos más bajos, menos patrocinadores y menor atención por parte de los medios de comunicación. También necesitan una mayor implicación de las instituciones y Caballero ha dado un paso adelante en este sentido porque ha anunciado la equiparación de las ayudas a los clubes femeninos con respecto a los masculinos para 2023. La Diputación también incentivará la presencia femenina en las directivas de los clubes provinciales en los términos que recomienda el Consejo Superior de Deportes y habilitará una mayor dotación de becas para mujeres deportistas.

La situación “tiene que cambiar”

Caballero ha dicho que la situación "tiene que cambiar". De ahí que haya verbalizado su propósito "de apostar por el desarrollo de un programa para fomentar las vocaciones de las niñas y las jóvenes, tanto hacia la formación en materia deportiva como hacia las profesiones STEM, ya que se trata de que las mujeres lideren el talento en la ciencia y la tecnología y en el deporte".

Sobre todo, porque el presidente de la Diputación quiere, ha dicho, que la provincia de Ciudad Real "sea referencia a nivel nacional en cuanto a contar con más mujeres que gocen del deporte y de los beneficios que este conlleva, así como un mayor número de mujeres implicadas en todos los aspectos de la actividad física y el deporte, la dirección y la gestión, el entrenamiento, el arbitraje, el periodismo, la formación, la investigación y la práctica deportiva".

Pero ha querido dejar claro que esta tarea no es solo de las mujeres, "tiene que ser de toda la sociedad". "La lucha por la igualdad nos compete a todos, no puede ser propiedad de ninguna ideología, ni exclusividad de ningún partido político", ha argumentado, explicando que es necesario empezar a generar una nueva cultura de la igualdad, "porque la violencia de género es consecuencia de la desigualdad entre hombres y mujeres". "Por eso la lucha contra este tipo de violencia, no debe ser solo policial, penal o asistencial, es también una lucha cultural", ha añadido.

Sector juvenil

De ahí que haya abogado porque se desarrolle una estrategia integral dirigida al sector juvenil que fomente la imagen de la mujer en positivo y extienda el rechazo social a la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

Caballero ha concluido su discurso ofreciéndose para empujar juntos. "Estoy seguro que con muchos hombres más, podéis contar conmigo para empujar juntos, superar miedos, vencer resistencias y derribar murallas para ganar el presente para ustedes y lograr un futuro mejor y pleno de igualdad para todas las que vengan detrás", ha concluido.

Mientras, la alcaldesa de Socuéllamos, Elena García, ha dado la bienvenida a todos los que este martes han llenado el auditorio Reina Sofía, al tiempo que ha agradecido a la Institución Provincial y a su presidente de forma directa el haber elegido su localidad para este acto de reivindicación y reconocimiento a las chicas del Club Voleibol Kiele y a todas las mujeres.

García ha sentenciado que estas jugadoras son merecedoras de un homenaje así. "Vosotras hacéis visibles los logros y avances que hemos alcanzado ocupando espacios que hasta hace nada eran de hombres. Vosotras sois un referente al posicionar a un deporte minoritario en la máxima categoría", ha dicho, y les ha aplaudido como el resto del Auditorio.

García Zalve ha comentado que las deportistas se suman a cada una de las campañas que se ponen en marcha en pro de la igualdad y por la lucha contra la violencia de género. En este sentido, ha mantenido que "educar en igualdad en edades tempranas nos hace alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres".

Porque, según la alcaldesa socuellamina, "todavía hoy hay personas que confunden la desigualdad con diferencia, esa no puede ser la excusa y la justificación". Ha añadido García Zalve que "este día debe servir para proteger todos los logros conseguidos y reivindicar lo que falta por hacer".

Antes de terminar su intervención, la alcaldesa ha dejado patente que "el 8 de marzo hay que celebrarlo teniendo en cuenta las mentiras de los enemigos de la igualdad, porque no se ha alcanzado esta sin exigirla", reivindicando igualmente la regidora de Socuéllamos que la invasión de Ucrania, que sufren hombres, mujeres y niños, tiene que acabar.

Las niñas y jóvenes de gimnasia rítmica de Pedro Muñoz y de gimnasia aeróbica de Puertollano han sido las encargadas de poner de manifiesto con sus actuaciones la importancia que tiene la presencia de la mujer en el deporte desde edades tempranas. Han puesto la nota de color a un acto que ha resultado muy emotivo y edificante, no sólo por las intervenciones institucionales y los anuncios realizados, sino también por las opiniones que han hecho públicas las jugadoras del Kiele a preguntas de la mantenedora del acto, la periodista de La Solana Marina Moreno.

